МЧС предупредило жителей столицы о грозе

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В Москве объявили экстренное предупреждение из-за ливня, града и грозы
Пресс-служба московского главка МЧС сообщила, что 28 и 29 июня на российскую столицу может обрушиться гроза, пишет агентство ТАСС.
Синоптики Росгидромета предупредили, что в среду и четверг в Москве ожидается сильный дождь, в отдельных районах возможна гроза. В экстренном предупреждении также говорится о ветре до 17 метров в секунду и граде. Ведомство порекомендовало водителям авто снижать скорость движения и соблюдать дистанцию. Пешеходам следует обходить шаткие конструкции.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в МЧС посоветовали, как вести себя при встрече со змеей.
Синоптики Росгидромета предупредили, что в среду и четверг в Москве ожидается сильный дождь, в отдельных районах возможна гроза. В экстренном предупреждении также говорится о ветре до 17 метров в секунду и граде. Ведомство порекомендовало водителям авто снижать скорость движения и соблюдать дистанцию. Пешеходам следует обходить шаткие конструкции.
Анастасия Крестьянова