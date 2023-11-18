МЧС России: Ещё 216 эвакуированных из Газы россиян и отправлены в Каир

Фото: Официальный сайт МЧС РФ
Более двухсот граждан РФ и членов их семей, эвакуированных из сектора Газа через КПП «Рафах» на границе с Египтом, двумя последовательно организованными колоннами отправились в Каир, сообщает пресс-служба МЧС России.
В составе первой колонны было 170 человек, а второй — ещё 46. Это самая большая группа наших соотечественников, эвакуированных из сектора Газа.
Все эти люди пересекли контрольно-пропускной пункт «Рафах» накануне — 17 ноября. Как подчеркнули в пресс-службе МЧС, в оперативном штабе ведомства «им окажут всю необходимую медицинскую и психологическую помощь, обеспечат питанием и ночлегом».
Всего, по данным МЧС, эвакуированы более 500 человек, из них 288 уже прибыли в Россию. В пунктах временного размещения в Московской области сейчас находится 97 человек из числа этих лиц, в том числе 39 несовершеннолетних детей.
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Все эти люди пересекли контрольно-пропускной пункт «Рафах» накануне — 17 ноября. Как подчеркнули в пресс-службе МЧС, в оперативном штабе ведомства «им окажут всю необходимую медицинскую и психологическую помощь, обеспечат питанием и ночлегом».
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Артем Путинцев