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МЧС России: Ещё 216 эвакуированных из Газы россиян и отправлены в Каир

18 ноября 2023, 04:46
Фото: Официальный сайт МЧС РФ

Фото: Официальный сайт МЧС РФ

Более двухсот граждан РФ и членов их семей, эвакуированных из сектора Газа через КПП «Рафах» на границе с Египтом, двумя последовательно организованными колоннами отправились в Каир, сообщает пресс-служба МЧС России.
В составе первой колонны было 170 человек, а второй — ещё 46. Это самая большая группа наших соотечественников, эвакуированных из сектора Газа.

Все эти люди пересекли контрольно-пропускной пункт «Рафах» накануне — 17 ноября. Как подчеркнули в пресс-службе МЧС, в оперативном штабе ведомства «им окажут всю необходимую медицинскую и психологическую помощь, обеспечат питанием и ночлегом».




Всего, по данным МЧС, эвакуированы более 500 человек, из них 288 уже прибыли в Россию. В пунктах временного размещения в Московской области сейчас находится 97 человек из числа этих лиц, в том числе 39 несовершеннолетних детей.

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#россия
#египет
#сектор газа
#эвакуация
#россияне
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Антисемитизм Маска возмутил крупнейшие корпорации мира
Walt Disney и Apple отказались от рекламы в X из-за слов Илона Маска о евреях
18 ноября 2023, 05:12

Фото: iStock/domoskanonos

Корпорация Walt Disney приостанавливает размещение рекламы в cоциальной сети X (бывший Twitter) на фоне высказываний предпринимателя Илона Маска о евреях. Об этом пишет издание Hollywood Reporter.
По данным журналистов, компании Walt Disney и Apple (которая, как сообщают американские СМИ, тоже приостановила всю рекламу в X), входят в число крупнейших рекламодателей соцсети.

Илон Маск ранее подвергся серьёзной критике за публичную поддержку поста одного из пользователей социальной сети — тот написал, что еврейские сообщества продвигают в отношении «белых людей» точно такую же ненависть, которую требуют прекратить в отношении себя.

«Вы, на самом деле, говорите правду», — написал бизнесмен в своём комментарии.

По данным Bloomberg, к протесту Apple также присоединились медиакомпания Lionsgate и корпорация IBM.

В европейских странах растёт количество инцидентов, связанных с антисемитизмом, следует из заявления Европейской комиссии (ЕК). Отмечается, что таких инцидентов настолько много, что евреи, проживающие в странах Европы, вновь охвачены страхом, как в самые мрачные времена в истории западных государств.


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#илон маск
#социальная сеть
#реклама
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Ракетный комплекс «Сармат» с одноимённой ракетой поставлен на боевое дежурство
18 ноября 2023, 04:26

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Новейший стратегический ракетный комплекс "Сармат" с одноименной ракетой заступил на опытно-боевое дежурство, сообщает агентство ТАСС, ссылаясь при этом на собственный источник в российской ракетно-космической отрасли.
При этом одновременно Отмечается, что вместе с постановкой на дежурство в Ужурском соединении Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), которое расположено в Красноярском крае, состоялись также и лётно-конструкторские испытания изделия.

«Сармат» – это самая тяжёлая ракета, <…> которая состоит из нескольких блоков, которые снабжены боевыми головками. Ракета на своем коротком разгоном пути набирает скорость в несколько махов, скорость, которую не может достать ни одно ПВО. Боеголовки могут нести ядерные заряды, могут обойти все зоны ПВО. Боеголовки точно также развивают сверхзвуковую скорость в несколько махов, которую также не может достать ни одна ракета и перехватить ни один комплекс ПВО нашего противника», – рассказывал ранее в беседе с «Радио 1» генерал-майор авиации, Герой России Сергей Липовой.

7 октября министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ракеты «Сармат» в ближайшее время встанут на боевое дежурство. Преждеоб этом же говорил и президент России Владимир Путин. Он отметил, что комплекс с тяжелыми ракетами будет готов к выполнению боевых задач в ближайшее время. Он также отметил, что Россия работает над перевооружением войск, оснащая их современными средствами.

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#ракета
#минобороны рф
#красноярский край
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Новый российский атомный ледокол назовут «Сталинградом»
Губернатор Бочаров: Новый атомный ледокол проекта 22220 получит имя «Сталинград»
18 ноября 2023, 03:27

Фото: iStock/Diy13

Один из новых российских атомных ледоколов проекта 22220 получит название «Сталинград». Об этом сообщила 17 ноября пресс-служба администрации Волгоградской области со ссылкой на слова главы региона Андрея Бочарова.
«Президентом Владимиром Владимировичем Путиным поддержано предложение о присвоении новому современному универсальному атомному ледоколу проекта 22220, который сейчас строится на верфи в Санкт-Петербурге, имени "Сталинград"», — цитирует пресс-служба слова губернатора. 

Глава региона пояснил, что это решение было принято для сохранения памяти о подвиге защитников Сталинграда в годы Великой Отечественной войны, а также в целях военно-патриотического воспитания россиян.

Атомные ледоколы проекта 22220 мощностью 60 МВт являются самыми большими и мощными в мире. Они способны пробивать лед толщиной до трех метров и проводить караваны судов в арктических условиях. Эти ледоколы будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Три атомохода проекта 22220 — «Арктика» (головной), «Сибирь» и «Урал» — уже построены и входят в состав атомного ледокольного флота России. В настоящее время на «Балтийском заводе» в Санкт-Петербурге строятся атомоходы «Якутия» и «Чукотка».

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#флот
#губернатор
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МВД объявило в розыск экс-зампреда ЦБ, а ныне иноагента Сергея Алексашенко*
18 ноября 2023, 01:44

Фото: iStock/VITALII MIKHAILIUKVITALII MIKHAILIUK

Бывшего зампреда Центробанка РФ Сергея Алексашенко* (признан в России иностранным агентом), которого подозревают в разработке антироссийских санкций, объявили в розыск. Карточка Алексашенко появилась в розыскной базе МВД России, сообщают «Известия».
«Алексашенко Сергей Владимирович разыскивается по статье УК», — сказано в базе данных МВД РФ. При этом какая именно это статья, в ведомстве не уточнили.

Экономист Алексашенко* был признан иноагентом в июне 2023 года. Тогда его, как пишет «Коммерсантъ», обвинили в распространении материалов других иностранных агентов, недостоверной информации о решениях властей и участии «в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами и иностранными СМИ».

Сергей Алексашенко* в 1993-1995 годах являлся заместителем министра финансов России, а с декабря 1995 по сентябрь 1998 был первым зампредом Центробанка РФ. 

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#экономика
#иностранный агент
#розыск
#мвд
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Главой ракетных войск и артиллерии ВС РФ стал генерал-лейтенант Дмитрий Клименко
17 ноября 2023, 23:35

Фото: Минобороны РФ

Новым начальником ракетных войск и артиллерии Вооружённых сил России стал генерал-лейтенант Дмитрий Клименко. Об этом стало известно из публикации газеты «Красная Звезда» — официального органа Министерства обороны РФ.
Издание опубликовало интервью с Героем России Клименко, в котором он был представлен как начальник Ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил России. Генерал поздравил ветеранов и подчинённых с профессиональным праздником — Днём ракетных войск и артиллерии, который будет отмечаться 19 ноября.

С 2011 года во главе российских ракетных войск и артиллерии стоял генерал-лейтенант Михаил Матвеевский. По словам источника ТАСС, Дмитрий Клименко сменил его на этом посту ещё в октябре. До этого момента 54-летний генерал, уроженец Черниговской области Украины, возглавлял кафедру ракетных войск и артиллерии Военной академии Генштаба РФ. 

Звание Героя России Клименко получил за «мужество и героизм, проявленные в ходе контртеррористической операции в Северо-Кавказском регионе».

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#военные
#минобороны рф
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В Подмосковье с начала года открыли 21 школу и 13 детсадов
17 ноября 2023, 22:34

Фото: Мособлдума

В Московской области на стадии проектирования и строительства сейчас находится 78 школ. 26 учреждений запланировано к вводу до конца года, 21 из них введено, сообщили в пресс-службе Мособлдумы.
На строительство объектов общего образования в Подмосковье запланировано финансирование в 62,8 млрд рублей, в том числе 49 млрд – из бюджета региона.

Одну из вошедших в программу строительства школ в ЖК «Леоновский парк» в Балашихе посетил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.
«Во время предвыборной кампании мы встречались с жителями ЖК «Леоновский парк», и они попросили построить школу. Благодаря поддержке губернатора Московской области учебное заведение вошло в федеральную программу «Современная школа». На строительство было выделено более 950 млн рублей. Застройщик должен был сдать школу в декабре, но уже в октябре учебное заведение заработало», — рассказал Брынцалов.
Не менее важно строительство новых и ремонт действующих детских садов. Как отметил политик, они должны быть в пешей доступности для жителей. 
«В Подмосковье сложилась такая практика, что все школы и детсады открываются в первую очередь по просьбе жителей. Мы видим, как наказы претворяются в жизнь. Родители получают возможность водить детей в садики рядом с домом», – подчеркнул спикер регионального парламента.
Он добавил, что в Подмосковье сейчас в стадии проектирования и строительства сейчас – 29 объектов дошкольного образования, 13 уже ввели в эксплуатацию. На строительство садов выделено 9,7 млрд рублей.

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#игорь брынцалов
#мособлдума
#московская область
#подмосковье
#школы
#детские сады
#детсад
#балашиха
#строительство
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В Жуковке открыли обновлённый сквер у памятника Погибшим Землякам
17 ноября 2023, 22:22

Фото: Минблаго МО

В деревне Жуковка Одинцовского городского округа после реставрации открыли для посещения сквер у памятника Погибшим Землякам. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
«Пространство вокруг памятника давно нуждалось в благоустройстве из-за отсутствия или ветхости элементов инфраструктуры. Пешеходные дорожки замостили плиткой, отреставрировали памятник ушедшим на Великую Отечественную войну и не вернувшимся жителям Жуковки. Информационные стенды расскажут посетителям об истории этих мест», – сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.
В министерстве напомнили, что в этом году в Подмосковье завершили благоустройство 16 скверов.

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#благоустройство
#министерство благоустройства мо
#михаил хайкин
#скверы
#одинцовский городской округ
#подмосковье
#московская область
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Возведение ЖК-долгостроя «Малая Истра» полностью завершено
17 ноября 2023, 22:10

Фото: Главгосстройнадзор МО

В Подмосковье сдан последний дом жилого комплекса «Малая Истра», сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора, который выдал заключение о соответствии проектной документации. Это корпус 31, где квартиры ждут 113 дольщиков.
Возводить восемь жилых домов в квартале начали в 2014 году. В 2019-м Главгосстройнадзор провёл проверку из-за низких темпов строительства и выявил хищения денег дольщиков. Против бывшего директора первоначального застройщика – ООО «Компания Промсервис» – возбудили уголовное дело. 
 
За достраивание брошенных домов взялся Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства. На каждом этапе инспекторы Главгосстройнадзора контролировали работу застройщика.
 
В пятницу ЗОС был выдан. Таким образом, строительство ЖК «Малая Истра» завершено.

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Воробьёв: строители из Подмосковья восстановят в ДНР около 770 объектов

В Подмосковье заменили все лифты старше 25 лет


 
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#строительство
#подмосковье
#московская область
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Воробьёв: строители из Подмосковья восстановят в ДНР около 770 объектов
17 ноября 2023, 21:31

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Подмосковные специалисты восстановят в Донецкой Народной Республике около 770 объектов. Об этом сообщил губернатор региона Московской области Андрей Воробьёв.
«Мы продолжаем восстанавливать инфраструктуру новых регионов. Около 10 тыс наших строителей, коммунальщиков и энергетиков работают в Тельмановском и Новоазовском районах, а также в Мариуполе. Всего приведём порядок около 770 объектов, в первую очередь школы, больницы и дороги», – написал Воробьёв в своём телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что в пятницу губернатор принял участие во Всероссийском съезде операторов капитального ремонта, а также встретился с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Иреком Файзуллиным

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#андрей воробьёв
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