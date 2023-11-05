МЧС России отправило 60 тонн гуманитарной помощи жителям сектора Газа

Фото: РИА Новости/МЧС РФ
МЧС России отправит 60 тонн гуманитарного груза в сектор Газа. Об этом ведомство сообщило в своём Telegram-канале.
Отмечается, что доставка грузов будет осуществляться на двух спецбортах МЧС.
Россия отправит в сектор Газа продовольствие, средства личной гигиены, матрасы, подушки и иные жизненно необходимые товары.
Уточняется, что два ведомственных самолёта Ил-76 вылетели из международного аэропорта в городе Грозный, а приземлятся в Египте. Переправкой полученной от России гуманитарной помощи будут заниматься представители Египетского общества Красного полумесяца.
Накануне сообщалось, что Израиль разрешил жителям сектора Газа эвакуироваться с севера анклава на юг. На это было выделено три часа, в течение которых обстрелы были приостановлены.
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Россия отправит в сектор Газа продовольствие, средства личной гигиены, матрасы, подушки и иные жизненно необходимые товары.
Накануне сообщалось, что Израиль разрешил жителям сектора Газа эвакуироваться с севера анклава на юг. На это было выделено три часа, в течение которых обстрелы были приостановлены.
Читайте также:
Россия отправила 28 тонн гуманитарной помощи в сектор Газа
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Анастасия Чинкова