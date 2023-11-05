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МЧС России отправило 60 тонн гуманитарной помощи жителям сектора Газа

05 ноября 2023, 10:02
Фото: РИА Новости/МЧС РФ

Фото: РИА Новости/МЧС РФ

МЧС России отправит 60 тонн гуманитарного груза в сектор Газа. Об этом ведомство сообщило в своём Telegram-канале.
Отмечается, что доставка грузов будет осуществляться на двух спецбортах МЧС.

Россия отправит в сектор Газа продовольствие, средства личной гигиены, матрасы, подушки и иные жизненно необходимые товары.


Уточняется, что два ведомственных самолёта Ил-76 вылетели из международного аэропорта в городе Грозный, а приземлятся в Египте. Переправкой полученной от России гуманитарной помощи будут заниматься представители Египетского общества Красного полумесяца.

Накануне сообщалось, что Израиль разрешил жителям сектора Газа эвакуироваться с севера анклава на юг. На это было выделено три часа, в течение которых обстрелы были приостановлены.

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#мчс
#россия
#сектор газа
#жители
#гуманитарная помощь
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Росавиация: Самолету А320 пришлось садиться в поле из-за ошибок экипажа
05 ноября 2023, 08:09

Фото: istockphoto/undefined undefined

Специальная комиссия Росавиации завершила расследование чрезвычайной ситуации, из-за которой самолету А320 «Уральских авиалиний» пришлось совершать экстренную посадку в пшеничном поле. Специалисты определили, что причиной этого стали ошибки экипажа.
Как сообщает сетевое издание AVIA.PRO, пилоты имели возможность посадить авиалайнер в аэропорту Омска, но не сделали этого. Кроме того, неверно был рассчитан остаток топлива, из-за чего было принято ошибочное решение лететь на запасной аэродром Новосибирска. Также в ходе расследования было установлено, что причиной снижения давления в зеленой системе стало нарушение целостности одного из гибких шлангов из-за его износа. Однако после отказа гидросистемы экипаж неправильно определил фактическое положение шасси.

В докладе комиссии отмечается, что, несмотря на допущенные ошибки, экипаж проявил мужество и высокий профессионализм в тот момент, когда ситуацию уже нельзя было исправить. Пилоты правильно определили место для аварийной посадки и выполнили ее, минимизировав риски для пассажиров.

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#аэродром
#нарушение
#пилоты
#самолет
#комиссия
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Подводный крейсер «Император Александр III» успешно запустил ракету «Булава»
05 ноября 2023, 06:59

Фото: Минобороны России

Новейший подводный крейсер «Император Александр III» успешно выполнил испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) морского базирования «Булава» из акватории Белого моря по боевому полю Кура на полуострове Камчатка. Об этом сообщает 5 ноября российское Министерство обороны.
Этот пуск стал финальным пунктом государственных испытаний «Императора Александра III», далее ожидается принятие решения о приеме атомного ракетного подводного крейсера в состав Военно-морского флота РФ.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что ещё до конца 2023 года Военно-морской флот России пополнится на 12 кораблей, среди которых будут, в частности, фрегат «Адмирал Головко», ракетная подводная лодка стратегического назначения «Император Александр III», а также атомный подводный крейсер "Красноярск».

Министр обороны также заявил, что совершенствование Военно-морского флота РФ позволяет защищать интересы государства и достойным образом реагировать на новые вызовы и угрозы.


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#ракета
#вмф
#минобороны рф
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РИА Новости: У побережья Сардинии нашли клад с тысячами древнеримских монет
05 ноября 2023, 04:05

Фото: iStock/IURII_BUKHTA

Около северо-восточного побережья итальянского острова Сардиния нашли клад с древнеримскими монетами, число которых варьируется от 30 до 50 тысяч. Об этом 5 ноября пишет РИА Новости со ссылкой на министерство культуры Италии.
Как заявили в ведомстве, подобная находка значительно больше клада из Великобритании, где в 2013 году было найдено почти 23 тысячи таких же бронзовых монет времён Римской империи, которые назывались «фоллис».

Про находку властям сообщил итальянец, который во время погружения на небольшой глубине заметил близ берега металлические предметы.

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#италия
#клад
#деньги
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День военного разведчика в 2023 году: история и традиции праздника
05 ноября 2023, 00:05

Фото: iStock/maradek

5 ноября в России отмечается День военного разведчика. Этот праздник является государственным, и установленная дата торжества выбрано не случайно. Редакция «Радио 1» расскажет, когда появился праздник, какие задачи стоят перед разведчиками, и как принято отмечать этот день.

День военного разведчика — история праздника

 
Разведка является одной из старейших военных профессий в мире. Свое начало она берет еще во времена Киевской Руси. Тогда по распоряжению князя Алексея Романова было создано министерство тайных дел. Разведчики занимались расследованием дел государственной важности и следили за послами во время поездок зарубеж. 
 
5 ноября 1918 года было создано управление, вошедшее в состав Полевого штаба Красной Армии. Тогда военные разведчики занимались как задачами внутри страны, так и за ее пределами. На сегодняшний день преемником управления считается Главное разведывательное управление (ГУР). 
 
Праздник в честь военного разведчика был учрежден в  2000 году по приказу Минобороны РФ. Он является государственным торжеством, однако выходным этот день не считается. 
 

Кто отмечает День военного разведчика


Пятого ноября принято поздравлять весь личный состав подразделений ГУР. Также профессиональный праздник отметят курсанты профильных учебных заведений и преподавательский состав. К празднованию также присоединяются ветераны и военные, когда-либо проходившие службу в рядах этих структур.
 

Как отмечают День военного разведчика

 
Отмечать профессиональный праздник принято в кругу сослуживцев и семьи. Также в подразделениях управления проходят торжественные мероприятия и концерты. Отличившихся на службе военных награждают медалями, орденами, благодарственными письмами, вручают специальные звания.

В этот день по телевидению транслируются фильмы, посвященные нелегкой и опасной службе разведчиков.
 

День военного разведчика: что подарить


Военным разведчикам можно преподнести в качестве подарка компасы, бинокли, топографические карты, атласы, военные энциклопедии, портупеи, диктофоны, флеш-карты и т.д.
 

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#история
#праздник
#минобороны рф
#военные
#ветераны
#семьи
#разведка
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В Подмосковье 85 тысяч молодых людей участвовали в Дне народного единства
04 ноября 2023, 18:58

Фото: пресс-служба губернатора Московской области

4 ноября в России отмечается День народного единства, объединяющий людей разных национальностей, конфессий и культур.
«Сейчас, как никогда важно оставаться сплоченными, дружить и поддерживать друг друга. В Московской области проживают представители более 170 национальностей. Мы всегда с особым трепетом относимся к таким праздникам. Сегодня для молодежи Подмосковья во всех городских округах прошло порядка 360 мероприятий, в которых приняли участие свыше 85 тысяч молодых ребят», —сказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.
В Подмосковье были организованы концерты, фестивали, ярмарки, хороводы, а также мастер-классы, фотовыставки, флешмобы и торжественные шествия, возложения цветов к памятникам и мемориалам.

В Балашихе праздник отметили масштабным Фестивалем национальных культур. Для муниципалитета мероприятие стало традицией: проходит уже в 6 раз. В празднике участвовали представители более 20 национально-культурных автономий. В программе были кулинарные мастер-классы. В одном из таких мастер-классов участвовали представители Комитета семей и воинов Отечества городского округа Балашиха. 

«Сюда приходят целыми семьями, чтобы весело и тепло провести время, приобщиться к культуре и традициям друг друга. Особенно радостно видеть среди гостей нашу молодежь и радостные лица героев СВО, которые пришли к нам на Фестиваль. Пока мы едины — мы непобедимы», —рассказала руководитель регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе Елена Жарова.
В ДК «Октябрь» в Дубне состоялся традиционный Фестиваль национальных культур «Радуга цветов». В этом году праздник приурочили к 10-летию создания Центра национальных культур. Каждый год «Радуга цветов» привлекает жителей своей насыщенной программой. Гости могли полюбоваться предметами быта и национальными костюмами. Участники могли познакомиться с культурой других народов: попробовать создать своими руками русскую тряпичную куклу, изобразить татарский узор, а также сшить узбекский головной убор. 

В Солнечногорске около 700 человек собрались на Андреевском фестивале этнических культур. В Орехово-Зуево подготовили фестиваль «Кухни народов мира», мастер-класс по игре на музыкальных инструментах, а также квест «Народы мира». В Реутове в городском парке гостей знакомили с национальными спортивными играми.

На территории Московской области работают 128 национальных общественных объединений, в их числе 85 национально-культурных автономий и 43 национальные общественные организации. 

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#подмосковье
#московская область
#праздник
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Учёные назвали срок, когда глобальное потепление выйдет из-под контроля
Безопасный порог глобального потепления человечество минует через 6 лет
04 ноября 2023, 18:24

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Британские ученые из Центра экологической политики Имперского колледжа Лондона утверждают, что глобальные температуры пройдут безопасный порог потепления в 1,5 °C уже к концу десятилетия.
Исследование опубликовали в научном журнале Nature Climate Change.
 
Специалисты рассчитали, что мир нагреется выше 1,5 °C по сравнению с уровнем доиндустриальной эпохи. Это произойдёт уже к 2030 году. А пройдёт ещё 20 лет, и температура преодолеет границу в 2 °С, при сохранении нынешних темпов.

По оценкам экспертов, размеры оставшегося у Земли «углеродного бюджета» (количества углекислого газа, которое можно выбросить в атмосферу без большого вреда для климата) равны 250 млрд тонн CO2. В данный момент люди ежегодно выбрасывают в атмосферу примерно 40 млрд тонн CO2.
 
Но прогнозы содержат большую неопределенность, которая связана с воздействием метана и других парниковых газов. 

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#природа
#мир
#ученые
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Путин поддержал строительство мечети в парке «Патриот» в Подмосковье
04 ноября 2023, 17:39

Фото: сайт Кремля

Председатель ДУМ РФ Равиль Гайнутдин выразил благодарность Владимиру Путину за поддержку инициативы возведения мечети.
Президент РФ Владимир Путин оценил идею строительства мечети в парке «Патриот» Вооруженных сил РФ в Подмосковье, пишет ТАСС. После церемонии возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади председатель Духовного управления мусульман РФ Равиль Гайнутдин поблагодарил президента за поддержку идеи возведения мечети.
 
Сообщается, что проект согласован, и 4 ноября была получена резолюция главы Минобороны РФ Сергея Шойгу. Гайнутдин пригласил Владимира Путина в конце ноября - начале декабря поучаствовать в церемонии открытия памятного камня на месте строительства.
 
«Хорошая идея. Ребята вместе сражаются»,-сказал Путин.
14 июня 2020 года в парке «Патриот» освятили патриарший собор Воскресения Христова, который имеет статус главного храма Вооруженных сил РФ. В конце 2020 года председатель ДУМ РФ внёс предложение построить там храмы и других конфессий. 

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#подмосковье
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Губернатор Подмосковья Воробьёв рассказал о стенде региона на форуме «Россия»
04 ноября 2023, 16:25

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Подмосковье представило свой стенд на Международной выставке-форуме «Россия», которая открылась 4 ноября на ВДНХ. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
Подмосковье представило свой стенд на Международной выставке-форуме «Россия», которая открылась 4 ноября на ВДНХ. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области. 

Губернатор региона Андрей Воробьёв рассказал, что представлено на стенде Подмосковья. 

«Мы очень хотели передать на нашем стенде весь колорит Московской области. Сделали его интерактивным: 3D-путешествия по значимым местам региона, паблик-токи с людьми культуры, спорта, бизнеса. Также мы сделали игровую зону – по сути, это наш ЦУР, интерактивный пульт, с помощью которого на экране можно управлять Московской областью», – поделился глава региона. 
                                                                           Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В основе экспозиции стенда лежат три двери, которые ведут к видеокапсулам. Войдя в них, гости в 3D-формате могут увидеть Гжельский фарфор, Коломенскую пастилу, виртуально посетить «Метровагонмаш», Серпуховский лифтостроительный завод, ЛИАЗ, «Тонар» и другие предприятия Московской области.

Кроме того, в пресс-службе губернатора Подмосковья анонсировали проведение 27 декабря Дня Московской области. На выставке-форуме «Россия» будет представлена большая культурно-развлекательная программа в честь праздника. 

                                                                           Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

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#подмосковье
#губернатор
#андрей воробьёв
#форум
#россия
#вднх
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Российские АЗС смогут продавать премиальное топливо только при наличии стандартного
Новак дал поручение разработать условия продажи премиального топлива на АЗС
04 ноября 2023, 15:37

Фото: iStock/NithidPhoto

Вице-премьер России Александр Новак поручил подготовить изменения в нормативную базу, которые установят новые условия для продажи премиального топлива на АЗС. Об этом он рассказал в ходе Международной выставки-форума «Россия».
Отмечается, что планируется установить требование о продаже премиального топлива на АЗС только при наличии стандартного, которое ниже по себестоимости. 

Новак объяснил, что такое требование с его стороны обусловлено большим количеством жалоб. Как только была начата проверка, выяснилось, что АЗС берут высокую плату за премиальное топливо. Но у автовладельцев нет другого выбора, поскольку стандартное, более дешёвое, не предоставляется. 

Ранее, в конце октября, Новак сообщал о высоких ценах на топливо на отдельных российских автозаправках. На таких АЗС продают брендированное топливо с приставками «экто» и «евро». Однако, по словам вице-премьера РФ, у автовладельцев должен быть выбор. 

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#россия
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#топливо
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#экономика
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