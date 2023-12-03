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МЧС сообщило об эвакуации через КПП «Рафах» ещё свыше 130 россиян

МЧС: ещё 133 россиянина и члены их семей прошли через КПП «Рафах»
03 декабря 2023, 13:24
Фото: РИА Новости/Пресс-служба МЧС РФ

Фото: РИА Новости/Пресс-служба МЧС РФ

Ещё свыше 130 россиян и членов их семей прошли через контрольно-пропускной пункт «Рафах» между сектором Газа и Египтом. Об этом в своём Telegram-канале сообщило российское МЧС.
Отмечается, что в ходе продолжающейся работы МЧС РФ через пункт пропуска прошли ещё 133 человека.

Эвакуированные в Египет россияне и члены их семей получают медицинскую и психологическую помощь, воду и продовольствие, им оказывают содействие в восстановлении документов.


В пресс-службе министерства добавили, что после прохождения всех необходимых этапов россиян на самолётах МЧС доставят в Москву.

В российском представительстве при Палестинской национальной администрации днём ранее сообщали, что эвакуация россиян осложняется продолжающимися ударами израильской армии по сектору Газа, и, в частности, по его южным районам около КПП «Рафах».

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#мчс
#россияне
#эвакуация
#сектор газа
#египет
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В Госдуме предлагают ввести налог на бездетность
Депутат Федоров допускает введение налога на бездетность
03 декабря 2023, 14:01

Фото: istockphoto/PeopleImages

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров заявил, что нужно стимулировать рождаемость разными способами.
Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва». По словам Федорова, сегодня государству нужна доктрина «идентичности через русскую многонациональность». Демографию следует поднимать не только за счет рождения, но и с помощью процедуры «обрусения» за счет потоков мигрантов и увеличения населения.

«Надо стимулировать и само рождение детей, в том числе через материнский капитал. Надо ли вводить налог для этого? Если денег будет не хватать для этих проектов, надо. Если денег будет хватать без этого, то не надо. Это не наказание — это способ решения проблемы», —заявил Евгений Федоров.
Ранее депутат ГД Татьяна Буцкая предложила запретить термин «чайлдфри». «Лента. Ру» писала, что, по мнению депутата ГД Татьяны Буцкой, в России нужно запретить термин «чайлдфри». Об этом первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей сказала в эфире радиостанции «Говорит Москва».

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#депутат
#новости
#политика
#дети
#семья
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В Москве ожидается мощнейший снегопад
03 декабря 2023, 11:03

Фото: istockphoto/MahmutSonmez

В Москве в воскресенье пройдут сильные снегопады, метели, а температура опустится до -6 градусов.
Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По данным синоптика, температура воздуха днем опустится до -4-6 градусов, а в Подмосковье до - 2-7 градусов. В Москве будет облачно. Во второй половине дня ожидается сильный снег и метель.

Московский регион в воскресенье подвергнется атаке мощного циклона «Оливер». К понедельнику сугробы в столице вырастут с 19 до 28 см. Это в 4 раза выше нормы в начале зимы.

«Такого снежного покрова не было последние 19 лет», - заявил Евгений Тишковец. При этом солнечная активность умеренная, а геомагнитное поле неустойчивое. 
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#снег
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#зима в подмосковье
#новости
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Почти половина россиян не будет смотреть смотреть новогодние огоньки, показал опрос
SuperJob: 48% россиян не будут смотреть новогодние огоньки по телевизору
03 декабря 2023, 10:43

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

Согласно опросу, проведённому порталом SuperJob, 45% россиян не собираются смотреть новогодние огоньки по телевизору.
Отмечается, что 11% жителей России планируют смотреть новогодние передачи по телевизору. Ещё 33% сообщили, что включат их для фона. А остальные 45% полностью отказались от просмотра такого контента. При этом уточняется, что последняя категория опрошенных в основном состоит из людей с высокими доходами и из бездетных граждан. 

Результаты опроса, который проводился четыре года назад, показывали, что в то время от просмотра новогодних передач отказались 38% респондентов. 

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#россияне
#концерт
#телевидение
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Стоимость вторичного жилья в России обновила исторический максимум
03 декабря 2023, 09:49

Фото: iStock/Nuttawan_Jayawan

В ноябре средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья в стране обновила исторический максимум и поднялась до 119,13 тысяч рублей.
Об этом рассказали «Известиям» в федеральной компании «Этажи».

«Доступность ипотечных кредитов на готовое жилье снизилась и спрос на недвижимость тоже, за ноябрь средняя цена квадратного метра вторичного жилья в России выросла еще на 1,4%», —рассказала замдиректора федеральной компании «Этажи» Татьяна Ахметдинова.

По словам эксперта, рыночный парадокс объясняется лишь тем, что покупатели в данный момент покупают в основном квартиры с максимальным дисконтом и те, на которые снижена цена предложения для того, чтобы успеть продать на волне спадающего спроса. Таким образом структура предложения меняется, и средняя цена увеличивается. 

Максимальный рост средней стоимости кв. м вторичного жилья зафиксировали в Омске, Казани и Ростове-на-Дону (3,5%), Медленнее всего растет цена в Волгограде и Уфе (0,7%), а также Москве (0,6%) и Воронеже (0,1%). 

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#квартира
#квартиры
#россия
#новости
#жильё
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Россияне ищут помощников в вырезании снежинок и пошиве новогодних костюмов
Опрос: родители ищут помощников, чтобы подготовить ребёнка к Новому году
03 декабря 2023, 08:50

Фото: istockphoto/Liubov Kaplitskaya

Аналитики маркетплейса бытовых услуг YouDo.com и маркетплейса Ozon выяснили, как изменился спрос на услуги категорий перед новогодними утренниками.
Пользователи всё чаще ищут исполнителей, которые помогут им вырезать снежинки, подготовить новогодние поделки и сшить костюм для ребенка, пишут «Известия».

Спрос на услуги швей вырос на 47% по сравнению с ноябрем, а на услуги виртуального помощника, способного выполнить творческое задание в школу увеличился на 32%. Число заказов готовых детских карнавальных костюмов на маркетплейсе увеличилось на 40%.
 
В топе самых популярных заданий от родителей попали пошив костюма для ребенка к утреннику. Задание оценивается в 2,1 тыс. рублей. Исполнение новогодней поделки стоит 462 рубля, а вырезание снежинок из бумаги обойдётся в 671 рубль.

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Юрист Колотович предупредила россиян о штрафе за забор снег с соседских участков

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#новый год
#праздники
#дети
#школа
#опрос
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Юрист Колотович предупредила россиян о штрафе за забор снег с соседских участков
03 декабря 2023, 08:20

Фото: istockphoto/Zvozdochka

Адвокат Надежда Колотович рассказала, что привычка сбрасывать излишки снега на соседский участок или забирать его у соседей может грозить проблемами с законом.
Об этом она рассказала в беседе с агентством «Прайм». По словам Колотович, садоводы зачастую используют снег, чтобы укутать посадки, поэтому могут взять его, к примеру, у соседей. Ответственность за данное действие не предусмотрена, но пребывание на чужом участке без разрешения владельцев грозит штрафом в 500 рублей.

«А если в ходе такой вылазки был причинен ущерб — сломан забор, повреждены кустарники, сумма штрафа вырастет», — предупреждает эксперт.

По словам Колотович, переброска снега со своего участка на соседний считается самоуправством. По статье 19.1 КОАП, за такие действия нарушитель может получить предупреждение или штраф от 100 до 300 рублей.

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3 декабря — День юриста в России: что подарить, как поздравлять

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#дом
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3 декабря — День юриста в России: что подарить, как поздравлять
03 декабря 2023, 00:05

Фото: iStock/AmnajKhetsamtip

Специалисты в области права отметят свой профессиональный праздник 3 декабря. О том, как поздравлять юристов, когда появилась профессия и какие традиции существуют, расскажет редакция «Радио 1».

День юриста 2023: история праздника


Зародилась профессия юриста еще в Древнем Риме. Тогда разрешением споров и судебной деятельностью занимались «патроны». Законы были основаны на заповедях, за нарушение которых следовало суровое наказание. В Древней Руси юридической деятельностью занимались «динники». Они относились к числу представителей власти и были наделены правом наложения штрафов и вынесения судебных решений.

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Правовая система развивалась и вскоре появились суды, прокуроры и адвокаты.  

Дата торжества была выбрана не случайна. 3 декабря 1864 года императором Александром II был подписан свод судебных уставов. Именно эти нормы стали основой судебной реформы. Официально праздник был учрежден указом президента России Владимиром Путиным в 2008 году во время съезда Ассоциации юристов России.


День юриста в 2023 году: как отмечают


Поздравлять в этот день стоит всех причастных к юридической сфере. Кроме действующих прокуроров, судей, адвокатов, юрисконсультов и правозащитников, отмечают профессиональное торжество также студенты, выпускники юридических факультетов и преподавательский состав.

Празднования проходят по всей стране. В трудовых коллективах организуются торжественные мероприятия, проводятся корпоративы.  

День юриста в 2023 году: традиции


Традиционно в День юриста лучшим сотрудникам присваивается премия – «Юрист года». Это высшая юридическая награда, которая вручается ежегодно Ассоциацией юристов России.

Интересный факт: первым обладателем награды стал один из разработчиков Конституции и Гражданского кодекса РФ – Сергей Алексеев.

Третьего декабря с профессиональным праздником юристов всей России поздравляет президент страны Владимир Путин. В поздравительной речи глава государства обращает внимание на важность профессии, представители которой, выполняют сложные задачи по противодействию коррупции, борьбе с преступностью и повышению правовой культуры среди населения.


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Что подарить на День юриста


Подарить юристу можно те сувениры и предметы, которые пригодятся ему в профессиональной деятельности. Особое предпочтение можно отдать юридической литературе, книгам по праву, кодексам. Изменения в законодательстве происходят регулярно, поэтому важно обратить внимание на актуальность сведений.

Хорошим подарком станут качественные блокноты, ежедневники, календари. Кожаный портфель, папка для документов, подставка для канцелярских принадлежностей также пригодятся в работе специалиста.   
 
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#профессии
#рф
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Полиция проводит масштабные оперативные мероприятия в Ташкенте
02 декабря 2023, 20:49

Фото: РИА Новости/Актан Темирканов

Полицейские проводят масштабные оперативные и профилактические мероприятия в Ташкенте для улучшения криминогенной ситуации. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД по городу.
Ранее узбекское издание kun.uz писало о проведении сотрудниками правоохранительных органов массовых рейдов против представителей преступного мира. При обнаружении таковых, они задерживаются и помещаются в СИЗО до подведения итогов следственных мероприятий. 

Отмечается, что целью таких мероприятий является предотвращение новых преступлений, усиление безопасности граждан и профилактика правонарушений.

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#узбекистан
#полиция
#преступление
#проверки
#мероприятия
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Переход на электронные медкарты станет обязательным в России, сообщил Мурашко
Мурашко: все поликлиники обязательно перейдут на электронные медкарты
02 декабря 2023, 20:36

Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо

В ближайшем будущем отказ от бумажных медицинских карт в поликлиниках в пользу электронных станет обязательным. Об этом в ходе конгресса «Национальное здравоохранение» сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
По его словам, отказ от бумажных носителей является новым базовым принципом организации первичного звена. Необходимость в этом связана с формированием  более удобного и полного ресурса данных, который позволит осуществлять преемственность между разными уровнями оказания медицинских услуг. 

Вместе с тем Мурашко добавил, что почерк врачей уже давно является распространённой темой для анекдотов, а электронные носители позволят решить эту проблему, что будет удобно как самим врачам, так и пациентам. 

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