МЧС: В четырех регионах РФ из-за жары могут плавиться рельсы

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В четырех регионах России возможна деформация железнодорожных рельсов из-за аномальной жары.
В южных регионах Уральского федерального округа будет преобладать жаркая сухая погода. Температура воздуха превысит среднегодовые климатические значения. Из-за аномальной жары возможна деформация железнодорожного полотна. Работа систем кондиционирования воздуха и холодильных установок также может быть нарушена из-за температурного режима, предупредили в ведомстве.
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