Мединский представил на Форуме педагогов в Красногорске новые учебники истории

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Впервые за многие годы старшим классам предстоит учить историю по единому государственному учебнику, он в четырёх томах. Была задача сделать его интересным. Мы исходили из того, что наша история едина, последовательна и неделима. Нет периодов, которые нужно осуждать или зачёркивать. Надо относиться ко всему с точки зрения историзма – мы ничего в учебнике не замалчиваем, никого не обеляем, а оценки «хорошо» или «плохо» должен давать ученик вместе с учителем, основываясь на фактах, которые преподносит учебник», – сказал Мединский.Он отметил, что в учебнике большое количество ссылок и QR-кодов на различные интернет-ресурсы, архивы, документы, фильмы. В каждой главе есть список рекомендуемой художественной и документальной литературы.
«Хотел бы обратить внимание, что это не учебник академиков Торкунова, Чубарьяна и Мединского. Это глубоко переработанное объединение двух учебных линеек, которые уже были в школе. Над каждой из них трудился с десяток профессиональных историков, узких специалистов. Нашей задачей как научных руководителей было объединить разнообразный по стилистике и содержанию массив информации. Из года в год учебник будет дополняться, в том числе в соответствии с пожеланиями школ», – отметил Мединский.Форум педагогов традиционно проходит в преддверии нового учебного года. Он собирает директоров школ и колледжей, ректоров вузов, завучей, учителей, руководителей муниципальных управлений образований. Он завершится 25 августа.
В этом году форум проходит сразу на нескольких площадках – в Красногорске, Областной гимназии им. Е.М. Примакова в Одинцове, гимназии им. Подольских курсантов в Климовске, школе №10 в Реутове, Конькобежном центре в Коломне, а также Корпоративном университете развития образования АСОУ в Москве.
В форуме участвуют более 600 человек, а в режиме онлайн – 5,5 тыс.
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