Фото: РИА/Мария Девахина
Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский сообщил, что дополнительное пособие по военной истории для учителей 5-11-х классов готовят в РФ. Об этом он рассказал «Комсомольской правде».
По словам Мединского, в новом учебнике Истории России для 11-х классов параграф «Минские соглашения — что это было» был написан после откровений Ангелы Меркель.
Напомним, ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сообщил о появлении нового учебникв истории для 5-9 классов в 2024 году. Уже в сентябре этого года в старшие классы российских школ поступят новые учебники истории, которые, по словам министра, помогут детям лучше понять причины проведения специальной военной операции на Донбассе.
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«Мы не останавливались на чисто военных аспектах войсковых операциях. Об этом надо будет писать потом», — подчеркнул председатель РВИО.
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Екатерина Коршунова