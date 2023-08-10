Медовый Спас 2023: какого числа и как отмечают в России

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Медовый Спас – это древний русский праздник. Этот день связан с благодарением за урожай мёда, праздником мёда и пчеловодства. С течением времени Медовый Спас приобрел глубокие религиозные и культурные значения.
Какого числа отмечают Медовый СпасЕжегодно Медовый Спас отмечается 14 августа. В этом году праздник выпадает на понедельник.
Традиции на Медовый Спас в России: что принято делатьСчитается, что в этот день принято молиться, а мёд и другие лакомства нести в церковь для освящения. Многие верят, что пища после этого становится поистине целебной, способной вылечить множество болезней. Мёд считается символом сладости и благополучия.
Также в этот день на столах обязательно должны быть медовые блюда – медовик, пряники, медовые пирожки и т.д. Это символ изобилия и плодородия.
Что нельзя делать в Медовый СпасВ Медовый Спас существуют определенные запреты и верования. Так, например, в этот день не рекомендуется заниматься тяжёлой физической работой на поле, чтобы не принести беду на урожай. Также считается, что это время нужно посвящать благодарностям и молитвам, поэтому лучше избегать конфликтов.
В старину после 14 августа прекращались летние купания. Считалось, что к этому времени вода в реках и озерах уже холодная – можно простудиться.
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Народные приметы на Медовый СпасЕсли на Медовый Спас жарко, то весь следующий год будет теплым и приятным. А вот если дождливо — это к холодам и дождям. При этом, считалось, что озимые нужно сажать именно в этот день. И если пойдет дождь, то значит урожай будет хорошим.
Также считается, что если на Медовый Спас поделиться медом с нищим у церкви, то тебе простятся все грехи.
То, какой будет медовый урожай в следующем году, можно предсказать по запаху и вкусу меда в этот день.
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