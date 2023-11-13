Медведев: Массового оттока ведущих учёных из РФ удалось избежать

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
В России удалось не допустить массового оттока ведущих учёных, но ситуация в данной сфере требует внимания.
Об этом 13 ноября сообщил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, пишет ТАСС.
По его словам, Россия находится среди лидеров по абсолютному показателю занятости в сфере науки. Москва старается сохранять партнеров во многих государствах, несмотря на попытки Запада этому помешать, подчеркивает Медведев.
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По его словам, Россия находится среди лидеров по абсолютному показателю занятости в сфере науки. Москва старается сохранять партнеров во многих государствах, несмотря на попытки Запада этому помешать, подчеркивает Медведев.
«Удалось, несмотря на сложный контекст, избежать массового оттока из России ведущих ученых, в том числе тех, кто возглавляет исследовательские коллективы»,-сказал Дмитрий Медведев.При этом за этой сферой нужно максимально внимательно следить и принимать оперативные решения в случае необходимости, сказал в заключении Медведев.
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Мария Фирсова