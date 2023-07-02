Медведев назвал Украину «Землей Санникова»

Фото: сайт Кремля
Дмитрий Медведев сравнил Украину с мифической Землей Санникова, отметив, что такой страны не было
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сравнил Украину с Землей Санникова, передает РИА Новости. По словам Медведева, такой земли не существует, что бы ни думали на Западе и в Киеве.
Отмечается, что Землей Санникова называют гипотетически существовавший маленький участок суши в Северном Ледовитом океане. В 1938 году ученые доказали, что такой земли не существует.
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«Украина – это Земля Санникова, основанная Лениным. Была недолго и исчезла с карты», — заявил Медведев в своем телеграм-канале.
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Екатерина Коршунова