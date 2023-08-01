Медведев — о поведении украинских спортсменов: В Средние века за это рубили голову

Фото: сайт Кремля
Зампред Совета безопасности России, экс-премьер Дмитрий Медведев призвал спортсменов Украины и западных стран не нарушать правила проведения международных спортивных соревнований. Комментируя в своём Telegram-канале недавно произошедший скандал на чемпионате мира по фехтованию, политик отметил, что в Средние века за подобное поведение рубили голову, а в России — четвертовали
«Тут все спорят, как нужно вести себя во время спортивных соревнований. Например, надо ли пожимать руку соперникам. Например, во время ЧМ по фехтованию. Я не знаком с правилами саблистов. Но нарушать правила нельзя. Ни в коем случае», — подчеркнул Медведев.Напомним, что 27 июля украинская саблистка Ольга Харлан обыграла россиянку Анну Смирнову со счётом 15:7 в рамках 1/32 финала чемпионата мира в Милане, а после этого отказалась пожимать руку сопернице. Смирнова ждала 45 минут украинку, чтобы завершить бой согласно регламенту. В итоге Харлан дисквалифицировали.
Результатом инцидента стало решение Международной федерации фехтования отменить рукопожатия — теперь оно будет заменено приветствием на расстоянии, что позволит украинским спортсменам не приближаться к россиянам.
Читайте также:
FIE отменит рукопожатия после скандала с саблисткой из Украины Харлан
Российской фехтовальщице Смирновой угрожают смертью после дисквалификации украинки на ЧМ в Милане
Украинская саблистка отказалась от рукопожатия с россиянами
Артем Путинцев