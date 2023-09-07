Медведев отметил высокий уровень электронных услуг в России

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Напомним, в этом году в Подмосковье в «цифре» появились новые меры поддержки семей с детьми-инвалидами, многодетных семей, неработающих пенсионеров. Для льготников стал доступен электронный социальный паспорт. Теперь носить бумажные документы не нужно: человек скачивает приложение и показывает QR-код там, где хочет воспользоваться льготами.
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