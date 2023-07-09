Медведев отреагировал на сообщения о попытке Киева атаковать Смоленскую АЭС

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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале заявил, что при подтверждении попытки атаки ракетами НАТО Смоленской АЭС, то России необходимо будет рассмотреть сценарий одновременного удара по трем АЭС на Украине и ядерным объектам в Восточной Европе.
«Тут уже нечего стесняться», — написал Медведев.
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