Медведев: Попытка мятежа не изменила отношение граждан к службе в зоне СВО

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что попытка вооруженного мятежа главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина никак не изменила отношение граждан к службе по контракту в зоне специальной военной операции, сообщает «РИА Новости».
При этом, по словам Медведева, эти события никак не повлияли на желание граждан России идти в зону СВО на контрактную службу.
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