Медведев предложил переименовать Twitter в V и Z

Фото: сайт Кремля
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев оценил смену логотипа Twitter на черно-белую букву Х, отметив, что там, где X, там и Z и V. Об этом он написал в своем аккаунте.
«Что, теперь X? Замечательно! Там, где X, там V и Z», - написал Медведев.Ранее сообщалось, что владелец социальной сети Twitter обновил логотип мессенджера. Вместо голубой птицы, на сайте изображена черно-белая буква Х. По словам американского миллиардера, логотип социальной сети представлен не в окончательном виде и будет меняться.
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