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Медведев заявил, что надо взрывать дома террористов и дома их родственников

17 июля 2023, 11:52

Фото: kremlin.ru

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своём тг-канале написал, что опыт показывает, что с террористами невозможно бороться санкциями, запугиванием или увещеваниями.
По мнению Дмитрия Медведева, террористам понятны только язык силы и персональные, совсем негуманные, методы.

Медведев призывает взрывать их собственные дома и дома их родственников, а также искать и ликвидировать их подельников, отказавшись от пресной идеи судебного процесса.


Но самое главное, отмечает Медведев, уничтожать высшее руководство террористических формирований, «в каких щелях бы эти насекомые ни прятались. Это трудно, но возможно»,- заключил зампред Совбеза РФ.

Ранее сообщалось, что мужчина и женщина из Белгородской области погибли в результате ЧП на Крымском мосту, их ребенок получил ранения средней степени тяжести. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков в опубликованном в своем Telegram-канале видеообращении.

«Какая информация есть на сегодняшний момент: пострадала девочка, ранения средней тяжести, находится уже под присмотром врачей, на связи с ней Андрей Александрович Иконников – министр здравоохранения Белгородской области, в случае возможности, когда разрешат врачи, мы сразу её перевезём к нам в Белгородскую область», - рассказал Гладков. При этом он уточнил, что родители ребенка погибли.
По словам Гладкова, семья проживала в Новооскольском округе, местные власти окажут родственникам всю необходимую помощь и поддержку. Глава региона также выразил свои соболезнования в связи с гибелью двух белгородцев.

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#Медведев
#Крым
#терроризм
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В Госдуме предлагают запретить перемещение авто со знаком «Инвалид» на штрафстоянку
17 июля 2023, 12:43

Фото: istockphoto / ElcovaLana

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил ввести запретить перемещение автомобиля со знаком «Инвалид» на спецстоянку.
По инициативе Нилова, автомобиль можно будет переместить машину в ближайшее место, где она не будет создавать препятствия для других участников движения и пешеходов. Копии законопроекта и пояснительной записки имеются в распоряжении RT.

По мнению парламентария, водители часто сталкиваются с ситуацией, когда знаки противоречат другим правилам ПДД, сделаны не по ГОСТу или были изменены. В результате, горожане частно тратя свои силы и время, чтобы забрать автомобиль с специализированной штрафстоянки. А по словам Нилова, для лиц с ограниченными возможностями, это объективно бывает крайне затруднительно и дорогостояще.

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#автомбили
#парковка
#инвалид
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Воробьёв поручил главам муниципалитетов решить связанные с мигрантами вопросы
17 июля 2023, 12:22

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поручил руководству подмосковных муниципалитетов, в которых жители жаловались на поведение мигрантов, провести широкое обсуждение этой проблемы и совместно найти решение.
«В последнее время тема миграции стала актуальной, особенно на Востоке Московской области и в ряде прилегающих городов. Эту тему мы очень подробно обсуждали на совещании с правоохранительным блоком, понимая её сложность и связанность с разными вопросами – безопасностью и нюансами работы многих систем, где привлечены мигранты», – сказал Воробьёв на совещании с руководством правительства региона и главами городских округов.
Он обратил особое внимание на это глав муниципалитетов, где подобные вопросы возникают – это и Люберцы, и Дзержинский, и Электросталь. 
«Всё это является весьма сложной и важной задачей, которую вы на своём уровне – и это первое поручение – должны обсудить с правоохранительным блоком, с коллегами, с представителями религий, чтобы снять все шероховатости и недопонимание. Это возможно только тогда, когда есть коммуникации. Обращаю внимание на важность проведения такого разговора. Мы ждём предложений, которые помогли бы дальше развивать регион, обеспечивать безопасность и качество жизни на всех наших территориях», – отметил глава региона. 
Воробьёв напомнил, что, в частности, в Котельниках была связанная с мигрантами ситуация, которая требует внимательного подхода. По словам губернатора, он специально коснулся этой темы, так как она беспокоит людей. 

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#Московская область
#Подмосковье
#Андрей Воробьёв
#губернатор
#миграция
#мигранты
#Котельники
#Дзержинский
#Электросталь
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Путин поручил организовать движение и помочь тем, кто в пути, после ЧП на Крымском мосту
17 июля 2023, 12:15

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин принял доклады о последствиях атаки на Крымский мост и поручил организовать движение транспорта, а также помочь людям, которые находятся в пути.
Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Путин выслушал доклады вице-премьера Марата Хуснуллина, главы ФСБ Александра Бортникова и главы Крыма Сергея Аксенова.
 
В данный момент Хуснуллин вылетает в Крым. После выяснения обстоятельств на месте, Путину доложат информацию по видеоконференцсвязи.
 
Напомним, ночью 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что «произошло ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края». Погибли двое жителей Белгородской области, их 14-летняя дочь госпитализирована.

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#Путин
#Крым
#Крымский мост
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Аналитик Муртазин назвал способ защитить персональные данные от утечки
17 июля 2023, 11:59

Фото: IStock/Tippapatt

В Совете Федерации призвали россиян сменить пароли в социальных сетях якобы из-за утечки большого количества персональных данных. О каких сервисах конкретно идёт речь – неясно, однако ведущий аналитик «Mobile Research Group» Эльдар Муртазин в разговоре с «Радио 1» заявил, что смена пароля не всегда может уберечь от слива информации в сеть.
Эксперт заметил, что менять пароль можно, но наиболее качественной защитой считается двухфакторная авторизация.
«При авторизации вы используете свой телефон: смс или push-сообщения, которые приходят на него помимо пароля. В этом случае вы действительно защищены, утечка пароля никак на вас не влияет, не надо сломя голову бежать менять и так далее. Безопасность резко на порядок повышается, когда вы используете двухфакторную авторизацию», — сказал Эльдар Муртазин.
По словам аналитика, российские сервисы сегодня находятся под непрерывной внешней атакой. С одной стороны, данные граждан утекают в интернет, с другой, — компании могут выявить уязвимости и усилить защиту на будущее. Однако Эльдар Муртазин подчеркнул, что многие компании экономят на защите персональных данных своих пользователей. В частности, он привел в пример «Яндекс», который допустил утечку данных пользователей сервиса доставки «Яндекс.Еда» в марте 2022 года. Напомним, за это компании назначили штраф в размере 60 тысяч рублей.  
«60 тысяч рублей – это вообще ничто. Утекли заказы, адреса, личные данные людей, телефоны, доступ в подъезды, что люди заказывали, кому они заказывали, где они живут, с кем общаются. Огромный массив информации утёк, а компания практически не понесла за это никакого наказания», — добавил Эльдар Муртазин.
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#утечка данных
#россияне
#пароль
#соцсети
#Эльдар Муртазин
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Брынцалов: выполнено 5 тыс наказов жителей Реутова по социальной сфере
17 июля 2023, 11:52

Фото: Мособлдума

5 тыс наказов жителей Реутова, касающихся социальной сферы и собранных в период избирательной кампании в 2021 году, уже реализованы. Об этом сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, выступая перед представителями бизнес-сообщества в Центре опережающей профессиональной подготовки Московской области в Реутове. Он представил отчёт о своей депутатской деятельности в округе за прошлый год и полгода 2023-го, сообщили в пресс-службе регионального парламента.
«Мы провели масштабную реконструкцию улицы Южная и Юбилейного проспекта, парка за ДК «Мир» и других зон отдыха. В прошлом году открыли новую поликлинику на 750 посещений для жителей южного Реутова. Уже в этом году открыли пристройку к поликлинике №1 на северной стороне. Завершили капремонт детского отделения на Юбилейном, 17», – перечислил Брынцалов.
Особо важные вопросы для жителей не только Реутова, но и региона в целом, – очерёдность в детские сады и вторая смена в школах. 
«Мы прилагаем огромные усилия, чтобы решить эти вопросы. Всего в области в 2022 году было построено 32 образовательных учреждения, отремонтировано 77. В Реутове в этом году заработал детский сад на 250 мест в микрорайоне 10А. Также в прошлом году капитально отремонтирован детсад на улице Гагарина. Ведётся строительство новой, большой и долгожданной школы в микрорайоне 10А на 1100 мест. Это уже меняет обстановку к лучшему», – подчеркнул парламентарий.
В строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса площадью более 13 тыс кв м. на стадионе «Старт» не обошлось без помощи бизнеса. Достройку ФОКа ведёт компания «Территория фитнеса». 
 
В завершении Брынцалов отметил, что такие высокие результаты работы достигаются только сильной, сплочённой командой.
 
Глава городского округа Реутов Станислав Каторов подчеркнул, что командная работа важна как на уровне региона, так и муниципалитета.  
«Мы все – команда губернатора, и готовы дальше претворять в жизнь задачи, которые ставят перед нами жители. Вопросы будут всегда, каждый день они будут меняться. Будем на них отвечать и сделаем так, чтобы наши жители были довольны», – сказал он.
Во встрече также приняли участие депутат Мособлдумы Тарас Ефимов, представители администрации муниципалитета.
 
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#Мособлдума
#Игорь Брынцалов
#социальная сфера
#детсады
#школы
#строительство
#Реутов
#Станислав Каторов
#Московская область
#Подмосковье
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Минцифры до 1 сентября прекратит выдачу грантов на новые разработки в сфере IT
17 июля 2023, 11:45

Фото: istockphoto/golubovy

Минцифры РФ до 1 сентября приостанавливает выдачу грантов на разработку в сфере IT и планирует провести независимый аудит компетенций сотрудников Российского фонда развития информационных технологий.
Минцифры сообщает, что до 1 сентября будет приостановлена выдача новых грантов на новые разработки в сфере ИТ. Также министерство обновит состав органов, которые отвечают за принятие решений, и пул экспертов, которые оценивают поступающие заявки.
 
Минцифры займётся оптимизацией процессов принятия решений о выдаче грантов, чтобы обеспечить прозрачность и публичность этапов запуска и реализации проектов. Проекты, по которым есть сомнения в 100% чистоте, отменят.

Ранее в Москве задержали замглавы Минцифры Максима Паршина. Об этом сообщает официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко. Паршина подозревают в получении взятки в особо крупном размере. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

В Минцифры отмечают, что ведомство оказывает полное содействие правоохранительным органам в связи с проводимым расследованием.

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#Минцифры
#гранты
#проверка
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Продажу билетов на автобусы из Ростова-на-Дону в Крым приостановили
17 июля 2023, 11:30

Фото: iStock/Snezhana Kudryavtseva

Представитель минтранса Ростовской области заявил, что продажа билетов на автобусы из Ростова-на-Дону в Крым приостановлена после атаки на Крымский мост. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Ростовской области.
Уточняется, что продажи возобновят после утверждения новой логистики.

На данный момент власти просят людей воздержаться от поездок через Крымский мост и рекомендуют выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.

Напомним, ранее глава полуострова Сергей Аксенов сообщал, что из-за чрезвычайного происшествия остановлено движение на Крымском мосту. Он уточнил, что ЧП случилось «в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края». На данный момент железнодорожное движение по Крымском мосту возобновлено. Об этом заявил Минтранс России.

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#Крымский мост
#ЧП
#Ростов-на-Дону
#Крым
#автобус
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Малочисленные населенные пункты Подмосковья подключат к интернету
17 июля 2023, 11:26

Фото: istockphoto / Jaiz Anuar

В Подмосковье стартовало всероссийское голосование, определяющее населенные пункты, которые необходимо подключить к интернету.
17 июля 2023 года стартует всероссийское голосование по определению населенных пунктов с численностью населения от 100 до 500 человек пи определению плана-графика их подключений к сети подвижной радиотелефонной связи с использованием базовых станций на 2024 год, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Минцифры планирует обеспечить высокоскоростным мобильным интернетом малочисленные населённые пункты России: деревни, станицы, посёлки, хутора и другие. 

Голоса принимаются до 13 августа 2023 года включительно. Итоги голосования будут объявлены 18 декабря 2023 года. 

Оставить свой голос можно по ссылке. 

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#Всероссийское голосование
#телефонная связь
#интернет
#радиотелефонная связь
#базовая станция
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Наступает период благородной любви: гороскоп с 17 по 23 июля
17 июля 2023, 11:22

Фото: iStock/olegbreslavtsev

Два важных астрологических события произойдут на этой неделе. В понедельник наступает Новолуние, а в воскресенье Венера переходит в ретроградное движение. Об этом специально для «Радио 1» рассказала астролог Анна Лебеденко.
Она рассказала, что с 23 июля до 4 сентября Венера будет ретроградной.  На протяжении 43 дней благоприятно быть приветливыми, тактичными. Необходимо проявить умение находить компромиссы и взаимовыгодные решения. Лучше избегать экспериментов со внешностью и стилем. В финансовой сфере желательно воздержаться от крупных покупок и экстравагантных инвестиций и трат.
 
Специалист также не рекомендует в личной жизни резко прекращать и начинать отношения. Хорошо уделять внимание партнёру, производить друг на друга впечатление и планировать совместный отдых и развлечения.
 
По ее словам, Венера в сложном положении, но знак зодиака, в котором она находится в ретроградном движении указывает на то, что наступает период благородной любви, верной и преданной. А такая она именно потому, что чувства возникают при таком положении Венеры, если партнёр обладает уникальными достоинствами. Одним словом, влюбиться можно в того, кем восхищаешься от всего сердца.  Важно быть добрыми и ласковыми.
 
В начале недели в понедельник 17 июня наступает Новолуние в Раке. Сны могут быть вещими. После пробуждения хорошо их запомнить и попробовать разгадать. Желательно в этот день слушать любимую музыку. Надо сохранять свою мечту в тайне и быть оптимистичными. Благоприятен добрый юмор. Необходимо себя подбадривать и хвалить.
 
 
Особые рекомендации для каждого знака зодиака
 
Овну не нужно спешить. Ему поможет спокойствие, уверенность в себе и неторопливость в действиях.
 
Тельцу надо быть гибким в общении и проявлять мягкую силу. Мыслями лучше делиться лишь с теми, кому он доверяет.
 
У Близнецов улучшится материальное положение. В сфере любви возникнет желание обновить отношения. 
 
 
Рак будет чувствовать прилив энергии. Он сможет договориться и примириться с теми, с кем были ранее разногласия. 
 
 Ко Льву придёт успех и удача. Вдохновение ему надо черпать из занятия хобби или любимым делом.
 
У Девы наступает период, когда ей обязательно надо себя порадовать покупками. Они её украсят и подчеркнут индивидуальность.
 
Весов ждут перемены планов. Им благоприятно браться за дело следуя своим принципам и идеалам. 
 
Скорпиону нужно верить в свои силы, беречь своё здоровье и прислушаться к интуиции.
 
Стрелец сможет уладить недоразумения с близкими людьми и на работе. Наступит ясность и откроются новые возможности.
 
Козерог откроет в себе новые способности. Окружающие будут им восхищаться и поддерживать его идеи.
 
Водолей будет красноречив. Его мнение окажется очень важным и поможет в решении вопросов в деловой сфере.
 
Рыбы будут сконцентрированы на личной жизни. Именно сейчас им важно уделить внимание любви.

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