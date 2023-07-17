Медведев заявил, что надо взрывать дома террористов и дома их родственников

Фото: kremlin.ru
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своём тг-канале написал, что опыт показывает, что с террористами невозможно бороться санкциями, запугиванием или увещеваниями.
По мнению Дмитрия Медведева, террористам понятны только язык силы и персональные, совсем негуманные, методы.
Медведев призывает взрывать их собственные дома и дома их родственников, а также искать и ликвидировать их подельников, отказавшись от пресной идеи судебного процесса.
Но самое главное, отмечает Медведев, уничтожать высшее руководство террористических формирований, «в каких щелях бы эти насекомые ни прятались. Это трудно, но возможно»,- заключил зампред Совбеза РФ.
Ранее сообщалось, что мужчина и женщина из Белгородской области погибли в результате ЧП на Крымском мосту, их ребенок получил ранения средней степени тяжести. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков в опубликованном в своем Telegram-канале видеообращении.
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Медведев призывает взрывать их собственные дома и дома их родственников, а также искать и ликвидировать их подельников, отказавшись от пресной идеи судебного процесса.
Ранее сообщалось, что мужчина и женщина из Белгородской области погибли в результате ЧП на Крымском мосту, их ребенок получил ранения средней степени тяжести. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков в опубликованном в своем Telegram-канале видеообращении.
«Какая информация есть на сегодняшний момент: пострадала девочка, ранения средней тяжести, находится уже под присмотром врачей, на связи с ней Андрей Александрович Иконников – министр здравоохранения Белгородской области, в случае возможности, когда разрешат врачи, мы сразу её перевезём к нам в Белгородскую область», - рассказал Гладков. При этом он уточнил, что родители ребенка погибли.По словам Гладкова, семья проживала в Новооскольском округе, местные власти окажут родственникам всю необходимую помощь и поддержку. Глава региона также выразил свои соболезнования в связи с гибелью двух белгородцев.
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Мария Фирсова