«МегаФон» ответил на предупреждение ФАС о плате за раздачу мобильного интернета

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«Мы пока не получали официального предупреждения от ведомства», — приводит слова оператора «Вечерняя Москва».
В «МегаФоне» подчеркнули, что будет проведен анализ последствий требования ФАС после того, как регулятор предоставит официальный документ. Отмечается, что после этого будет разработан план дальнейших действий.
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