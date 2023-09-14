Мексиканские ученые усомнились в подлинности недавно найденных мумий инопланетян

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Достоверность недавно представленых журналистом-уфологом Хайме Мауссаном мумий двух инопланетян вызвали сомнения мексиканских ученых. Уфолог рассказал, что мумифицированные тела пришельцев обнаружили при раскопках в Перу.
Как заявляет научный сотрудник Национального автономного университета Мексики Хульеты Фиерро, предположения уфолога являются бессмысленными. Информацию передает Associated Press.
Сотрудница университета заявила, что для подтверждения его заявлений нужно применять более углубленные изучения, нежели рентгеновское излучение. Кроме того, она опровергла заявления Мауссана о том, что его догадки о найденных мумиях подтвердил университет.
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«Это существа нечеловеческого происхождения, которые не являются частью нашей земной эволюции», — уверенно высказывался о мумиях Маусанн.
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Алина Юрчак