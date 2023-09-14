Мексиканские ученые усомнились в подлинности недавно найденных мумий инопланетян

В парке музея-усадьбы Захарово обустроят более 6,5 кв м пешеходных дорожек. Об этом заявил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов, который проверил обустройство дорожек. Работы проводят в рамках подготовки к 225-летию со дня рождения русского поэта Александра Пушкина, которое приходится на 2024 год.