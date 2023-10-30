Меликов предлагает задержанным в аэропорту Махачкалы поехать на СВО

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Глава Дагестана Сергей Меликов предлагает задержанным в махачкалинском аэропорту поехать в зону СВО, чтобы «отмыться от позора».
«У нас пока еще нет такого, чтобы задерживали за правонарушение и отправляли в зону СВО. Если кто-то из задержанных участников беспорядков изъявит желание отмыться от позора, принять участие либо в составе добровольческих подразделений, либо заключит контракт с Вооруженными силами, я буду это только приветствовать, но каких-то специальных мер не будет», - сказал Сергей Меликов. Ранее он говорил, что «прощения не будет никому" из участников беспорядков».Напомним, в воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта. Туда прибыл рейс из Тель-Авива. По предварительной информации, участники беспорядков искали прилетевших граждан Израиля. Росавиация объявила временное закрытие аэропорта Махачкалы для прилетов и вылетов.
Произошедшее в аэропорту глава республики назвал предательством.
«Это нож в спину нашим военнослужащим, которые сегодня защищают всю нашу страну в зоне СВО»,-говорит Меликов.Читайте также:
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Мария Фирсова