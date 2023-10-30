Меликов рассказал, из какой страны оперировали беспорядками в аэропорту

Школьники из Подмосковья стали победителями X Всероссийского конкурса «Юный архивист». Об этом сообщила пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.





«Федеральный конкурс исследовательских работ „Юный архивист“ проводится ежегодно. В этом году от нашего региона было представлено 6 работ. Ребята очень долго и упорно готовились, искали материалы и поднимали региональные и муниципальные архивы. Три подмосковные работы вышли в финал и разделили между собой первые два места», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Первое место выиграла Елизавета Чернышова из Щелково с работой про Виктора Чепурова заслуженного учителя России и ветерана Великой Отечественной войны.

Серебряным призером конкурса стала Полина Крючкова из Воскресенска с работой «о пионерских лагерях в Воскресенском районе в 30–80-е годы ХХ века». Она рассказал как зарождалась пионерская органияция в её округе и в России.

Кроме этого второе место выиграла и Полина Малолетова из г. Лотошино. «В бригаде только женщины» девочка анализировала важность специальности женщин-трактористок в годы ВОВ и вклад женщин в победу.

Стоит отметить, что в этом году было представлено 80 работ из 18 регионов России. Кроме этого, конкурс проводится с 2012 года.