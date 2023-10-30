Меликов рассказал, из какой страны оперировали беспорядками в аэропорту

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«Я считаю, что инициаторы этой акции наши враги. Те, кто оперировал этими мероприятиями с территории Украины. Приходится констатировать, что поддержку участникам беспорядков оказывали, и те, кому социально-экономические преобразования в Дагестане не выгодны», –заявил Сергей Меликов на пресс-подходе.То, что произошло в аэропорту глава республики назвал предательством.
«Это нож в спину нашим военнослужащим, которые сегодня защищают всю нашу страну в зоне СВО. Получается, они борются с нашим врагом, а те, кто вчера вышел на так называемую протестную акцию, играли за врага», – прокомментировал ситуацию Сергей Меликов.Напомним, в воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта, куда прибыл рейс из Тель-Авива. Предположительно, участники беспорядков искали прилетевших граждан Израиля. Росавиация объявила временное закрытие аэропорта Махачкалы для прилетов и вылетов. Эти меры будут сняты после нормализации обстановки. Позже Росавиация также сообщила, что аэродром освободили от несанкционированных посягательств.
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