Меликов: В Дагестан прибыли первые 50 беженцев из Палестины

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В Дагестан прибыла первая группа беженцев из Палестины, около 50 человек уже едут в пункт временного размещения. Об этом сообщил в своём Telegram-канале глава республики Сергей Меликов.
«Россия всегда приходит на помощь тем, чьи права ущемлены, защищает их, дает еду и кров. И сейчас мы будем помогать представителям палестинского народа адаптироваться к новым условиям», — написал Меликов.Людей на вокзале встретил председатель правительства республики Абдулмуслим Абдулмуслимов, сотрудники МЧС и медработники.
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