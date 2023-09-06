Менеджер RuStore Самарцева рассказала, как оградить детей от нежелательного контента в интернете

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Оградить детей от взрослого контента в интернете родителям помогут специальные приложения, блокирующие нежелательные сайты, ограничения в операционной системе устройства и установка детских режимов.
Об этом сообщила ведущий менеджер продукта RuStore Алена Самарцева. В беседе с РИА Новости эксперт отметила, что в то время, когда ребенок начинает использовать смартфон для игр и поиска информации без контроля взрослых, а также самостоятельно регистрируется в социальных сетях и мессенджерах, очень важно объяснить ему правила безопасности в интернете, а также установить детский режим на само устройство.
Существуют различные способы обеспечения безопасности детей в интернете. Например, специальные приложения, блокирующие нежелательные сайты, ограничения в операционной системе, детские режимы в магазинах приложений или родительский контроль от операторов мобильной связи.
Дети часто умеют обходить ограничения. Например, при установке временных лимитов они могут удалить и заново установить приложение, время которого истекло. Или изменить часовой пояс. Поэтому важно обсудить свое решение с ребенком, объяснить, например, почему он не может играть в ту или иную игру. Иначе дети могут воспринять это как несправедливый, необоснованный запрет или наказание, заключила эксперт.
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Существуют различные способы обеспечения безопасности детей в интернете. Например, специальные приложения, блокирующие нежелательные сайты, ограничения в операционной системе, детские режимы в магазинах приложений или родительский контроль от операторов мобильной связи.
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Александр Бойцов