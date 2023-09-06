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Менеджер RuStore Самарцева рассказала, как оградить детей от нежелательного контента в интернете

06 сентября 2023, 09:20
Фото: istockphoto/metamorworks

Фото: istockphoto/metamorworks

Оградить детей от взрослого контента в интернете родителям помогут специальные приложения, блокирующие нежелательные сайты, ограничения в операционной системе устройства и установка детских режимов.
Об этом сообщила ведущий менеджер продукта RuStore Алена Самарцева. В беседе с РИА Новости эксперт отметила, что в то время, когда ребенок начинает использовать смартфон для игр и поиска информации без контроля взрослых, а также самостоятельно регистрируется в социальных сетях и мессенджерах, очень важно объяснить ему правила безопасности в интернете, а также установить детский режим на само устройство.

Существуют различные способы обеспечения безопасности детей в интернете. Например, специальные приложения, блокирующие нежелательные сайты, ограничения в операционной системе, детские режимы в магазинах приложений или родительский контроль от операторов мобильной связи.


Дети часто умеют обходить ограничения. Например, при установке временных лимитов они могут удалить и заново установить приложение, время которого истекло. Или изменить часовой пояс. Поэтому важно обсудить свое решение с ребенком, объяснить, например, почему он не может играть в ту или иную игру. Иначе дети могут воспринять это как несправедливый, необоснованный запрет или наказание, заключила эксперт.

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Вице-спикер Госдумы Чернышов предложил запретить объявления на английском языке в самолётах
06 сентября 2023, 04:45

Фото: iStock/iunewind

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР и кандидат в мэры Москвы Борис Чернышов предложил запретить объявления на английском языке на внутренних авиарейсах. Соответствующее письмо он уже отправил в Министерство транспорта РФ, сообщает РИА Новости.
«С учетом внешнеполитической ситуации и объективного сокращения числа иностранных граждан в России, наличие многочисленных объявлений на английском языке, особенно на внутренних рейсах, выглядит непонятно и даже избыточно», — отметил парламентарий. 

По мнению Чернышова, вся информация на авиарейсах дублируется и на русском языке, в результате чего создаётся ненужный звуковой и визуальный шум. Вице-спикер призвал думать об удобстве россиян, а также о популяризации и сохранении русского языка.

Депутат считает, что тот, кто прибывает в чужую страну (в том числе — и в Россию), обязан «позаботиться о том, чтобы владеть минимальными навыками общения на местном языке».

Ранее Минтранс предложил исключить обязательное дублирование на английском языке на схемах и указателях метро. Об этом говорится в документе, опубликованном на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Решение по переводу на английский язык схем, указателей и объявлений остановок, регионы будут принимать согласно своим правилам пользования внеуличным транспортом.


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#самолёты
#язык
#госдума
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Вильфанд сообщил, что в Москву возвращается летняя погода
Вильфанд: В Москву на следующей неделе может вернуться летняя погода
06 сентября 2023, 03:31

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что в Москву после похолодания в четверг и пятницу вернется погода с температурными нормами августа. Ожидается, что начало следующей недели будет не менее теплым, пишет РИА Новости.
«В среду температура будет на 2-3 градуса выше нормы, это температура августа, и только в четверг и пятницу она будет близка к норме. В выходные опять погода третьей декады августа. На самом деле, вероятность того, что и в начале следующей недели будет августовская погода, большая», — цитирует агентство слова собеседника.

Синоптик добавил, что погоду в столице сейчас определяет устойчивый антициклон, на фоне которого и устанавливается такая температура.

На сайте российского Гидрометцентра сообщается, что в Москве температура воздуха в пятницу днем опустится до 11-16 градусов. При этом в выходные столбик термометра снова покажет 20-градусные значения.

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#погода
#август
#температура
#выходные
#москва
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Картаполов назвал «приказ Минобороны» о дополнительной мобилизации в РФ фейком
06 сентября 2023, 03:00

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Глава комитета ГД РФ по обороне Андрей Картаполов назвал якобы приказ Минобороны о проведении дополнительной мобилизации в России, распространившийся в социальных сетях, фейком. Об этом пишет ТАСС.
«Это полная ерунда, фейковый документ, разработанный нашими противниками, вброшенный специально в соцсети. Поэтому не надо на это реагировать и не надо обращать внимание», — цитирует агентство слова Картаполова.

По его словам, сейчас нет необходимости в мобилизации. Глава комитета по обороне добавил, что все задачи позволяет выполнить активный набор военнослужащих по контракту.

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#соцсети
#россия
#мобилизация
#минобороны рф
#госдума
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Bloomberg: 3,3 миллиона украинцев могут не вернуться домой из-за границы
06 сентября 2023, 02:39

Фото: iStock/Fotofantastika

Более трех миллионов украинских граждан не могут вернуться из-за границы на родину. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на Центр экономической стратегии Украины.
«Исследование показало, что около 3,3 млн украинцев, или почти 8,8% населения до начала конфликта, могут не вернуться домой», — говорится в публикации.

Отмечается, что эта цифра может вырасти в зависимости от длительности вооруженного конфликта на Украине. Чем дольше будут идти бои, тем больше украинцев решат сделать свои убежища новым домом, а массовый отток серьезно пошатнет экономику страны, подчеркнул автор.

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#страны
#сво
#украина
#гражданство
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Бывший глава ультраправой группировки получил 22 года по делу о штурме Капитолия
06 сентября 2023, 00:54

Фото: РИА Новости/Стрингер

Экс-главарь ультраправой группировки Proud Boys Энрике Таррио получил 22 года тюрьмы по делу о штурме Капитолия, сообщает РИА Новости. Теперь это самый большой тюремный срок, данный в рамках данного судебного процесса.
2 сентября суд назначил члену ультраправой группировки Proud Boys Итану Нордину 18 лет тюрьмы. За день до этого 17-летний тюремный срок получил и один из лидеров группировки — Джозеф Биггс.

Как сообщает РБК, аналогичный срок вынесли ещё в мае 2023 года лидеру правой группировки Oath Keepers Стюарту Родсу, который координировал свои действия с ополченцами Proud Boys, штурмовавшими здание. Родс называет себя политическим заключенным.

Напомним, что штурм Капитолия произошел 6 января 2021 года, когда толпа сторонников президента Дональда Трампа ворвалась в здание, где в это время должно было состояться заседание конгресса по утверждению результатов президентских выборов 2020 года. В день штурма Капитолия или сразу после этого погибли пять человек, 140 полицейских пострадали.

Ранее защита экс-президента США Дональда Трампа пыталась того, чтобы судебное заседание по делу о штурме Капитолия, в подстрекательстве к которому обвиняют Трампа, было назначено не раньше, ч

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#суд
#сша
#приговор
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Спасатели призвали осенних купальщиков соблюдать меры безопасности
05 сентября 2023, 22:53

Фото: Мособлпожспас

Работники Мособлпожспаса продолжают контролировать обстановку на водоёмах Подмосковья, несмотря на наступление осени. Они стараются предотвратить несчастные случаи во время отдыха у воды.
«Осень в этом году выдалась тёплая. Погода вполне позволяет не сильно теплолюбивым гражданам купаться. А это значит, что угрозы, о которых мы говорили летом, всё еще актуальны. Поэтому спасатели продолжают проводить беседы с гражданами, отдыхающими на берегах рек и озёр», – сказал замначальника Мособлпожспаса Сергей Щетинин.
Он напомнил основные постулаты безопасного отдыха у воды.
«Самое важное – не упускайте из виду детей. Находясь на берегу в большой шумной компании, не забудьте назначить человека, который не оставит ребятишек без присмотра», – отметил Щетинин.
Тем же, кто ещё хочет искупаться, он рекомендовал сделать это на оборудованных пляжах. Заходить в воду, по словам спасателя, нужно только при хорошем самочувствии.

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#водоёмы
#купание
#купальный сезон
#подмосковье
#московская область
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Жителей Подмосковья призвали помогать редким амфибиям в трудный осенний период
05 сентября 2023, 22:40

Фото: Минэкологии МО / Артём Ульянов

Осенью многие животные начинают готовиться к холодам. Особенно сложно в этот период приходится холоднокровным, поэтому нужно быть особенно внимательными, чтобы не навредить редким земноводным. Об этом заявил министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов.
«В Подмосковье насчитывается всего четыре вида земноводных из Красной книги Московской области. Это гребенчатый тритон, краснобрюхая жерлянка, обыкновенная чесночница и зеленая жаба. Днём осеннее солнце ещё пригревает, а ночью столбики термометров резко опускаются вниз. Перепады температур тяжело даются амфибиям. Ночью они начинают впадать в анабиоз и становятся лёгкой добычей для хищников», – пояснил Фирсов. 
Кроме того, по его словам, амфибии, ищущие пищу или место для зимовки, в таком заторможенном состоянии оказываются бессильными перед человеческой деятельностью – распашкой почвы, кошением травы и движением по автодорогам.
 
К тому же пищи для холоднокровных становится мало, а резкие перепады температуры не дают земноводным и рептилиям определиться со сном или бодрствованием. Они становятся медлительными и плохо реагируют на потенциальную опасность. 
 
Как отметил Фирсов, нужно с пониманием относиться к объектам животного царства, не вмешиваться в их жизнь, по возможности помогать им. Например, завидев амфибию на дороге, можно отнести её в сторону на безопасное расстояние.

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#животные
#красная книга
#московская область
#подмосковье
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Путин заявил о необходимости завершения строительства моста через Лену
05 сентября 2023, 22:09

Фото: РИА Новости/Антон Денисов

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо включить в план экономического развития Якутии окончание строительства моста через реку Лена с точно установленным сроком окончания работ. Об этом глава государства сообщил в ходе совещания по развитию дальневосточных городов.
Министр транспорта России Виталий Савельев отметил, что на строительство переправы выделено 5,2 млрд рублей на 2025-2026 годы.
Также Савельев заявил о необходимости строительства моста через реку Алдан в Якутии.

Кроме того, Путин заявил, что в регионе очень плохо ведётся экономическая деятельность, что доказывают фотографии разрушенных участков дорог и другой инфраструктуры. В связи с этим, президент отметил необходимость проведения ремонтных работ на федеральной трассе «Колыма».

По словам Путина, приведение объектов инфраструктуры в надлежащее состояние позволит значительно улучшить состояние региона и жизнь его граждан. Так, ремонт «Колымы» обеспечит круглогодичное транспортное сообщение в Якутии и Магаданской области.

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#владимир путин
#якутия
#строительство
#мост
#дороги
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Минобрнауки: участники СВО и их дети смогут бесплатно подготовиться к поступлению в вуз
Квота для участников СВО позволит бесплатно подготовиться к поступлению в вуз
05 сентября 2023, 21:55

Фото: iStock/Ridofranz

Участники спецоперации на Украине и их дети смогут бесплатно обучаться на подготовительных отделениях в вузах. Об этом сообщает Минобрнауки России, которое разработало соответствующий проект приказа.
Уточняется, что бесплатно обучаться на подготовительных отделениях могут те, кто имеет квоту на поступление на бюджетные места в вузы, а это – мобилизованные граждане РФ, участники СВО, добровольно отправившиеся на фронт, дети участников спецоперации и иные категории военнослужащих.

В ведомстве также отметили, что такая возможность позволит будущим абитуриентам заранее подготовиться к основному обучению в вузе.

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#сво
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