Мэр Донецка заявил, что Адама Кадырова не делали почётным гражданином города

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Мэр Донецка Алексей Кулемзин официально опроверг присвоение Адаму Кадырову звания почётного гражданина города. Об этом градоначальник написал в своём Telegram-канале. По его словам, украинские хакеры взломали сайт донецкой администрации, где ранее было опубликовано фейковое распоряжение.
«На данный момент специалистами принимаются все усилия для устранения информационных атак ЦИПСО Украины», — написал Кулемзин, призвав жителей города доверять только проверенным источникам информации.Ранее Baza со ссылкой на распоряжение администрации Донецка сообщила о том, что 16-летний сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам стал почётным гражданином города, поскольку он «внёс весомый личный вклад в развитие культурных отношений между городами Донецк и Грозный».
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