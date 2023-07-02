Мэр мексиканского города сыграл свадьбу с крокодилом

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Мэр города на юге Мексики ради ритуала на удачу сыграл свадьбу с самкой крокодила
Мэр мексиканского города Сан-Педро-Уамелула в штате Оахака Виктор Уго Соса женился на самке крокодиле, в рамках традиционного ритуала, который призван принести удачу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.
Цель такого необычного брака — приношение дара богам, чтобы они обеспечили хороший урожай, дожди и спокойствие в городе.
На юге Мексики крокодилы символизируют воду и удачную рыбалку, которая служит основным источником пропитания для жителей.
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Цель такого необычного брака — приношение дара богам, чтобы они обеспечили хороший урожай, дожди и спокойствие в городе.
«Я соглашаюсь на брак с девушкой–принцессой», — цитирует слова мэра агентство.
На юге Мексики крокодилы символизируют воду и удачную рыбалку, которая служит основным источником пропитания для жителей.
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Екатерина Коршунова