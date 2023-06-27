Мэр Якутска предлагает отправлять бездомных в трудовые лагеря

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Мэр Якутска Евгений Григорьев предлагает отправлять бездомных в трудовые лагеря
Мэр Якутска Евгений Григорьев предложил отправлять бездомных в трудовые лагеря. Об этом он заявил на пресс-конференции во время праздника Ысыах Туймаады.
Григорьев считает, что такие люди не работают, а «вместо этого они занимаются пьянством, развращением людей и портят общественные места. Их надо привлекать к ответственности. Мне их не жаль», —поделился своим мнением мэр Якутска Евгений Григорьев.
Ранее в Омской области Минздрав разрешил бездомным ночевать в больницах. Жительница Омска пожаловалась на то, что в городской клинической больнице № 1 имени Кабанова бездомные люди спят у входа в приёмное отделение. Она рассказала, что в помещении были грязные полы и «полнейшая антисанитария», пахло «помойкой и перегаром».
Григорьев считает, что такие люди не работают, а «вместо этого они занимаются пьянством, развращением людей и портят общественные места. Их надо привлекать к ответственности. Мне их не жаль», —поделился своим мнением мэр Якутска Евгений Григорьев.
Мария Фирсова