Мэрия Волгограда подала в суд на Елену Исинбаеву

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В мэрии Волгограда заявили, что подали иск на российскую спортсменку Исинбаеву из-за неоплаты подземной парковки.
Уточняется, что иск подан к группе лиц, которые владели парковочными местами, но не заключали договор на пользование земельным участком. Действующее законодательство предусматривает с таких лиц взыскание, путем обращения в суд. Среди ответчиков гражданского иска, числится российская спортсменка Исинбаева.
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