Мероприятия в честь Дня России в подмосковных парках посетили более 150 тысяч человек

В 80 подмосковных парках прошли мероприятия в честь празднования Дня России

Министерство культуры и туризма Московской области сообщает, что мероприятия в парках Подмосковья, подготовленные в честь празднования Дня России, посетили свыше 150 тысяч человек, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.



Для гостей мероприятий были подготовлены концерты, познавательные программы, шествия с флагом России, тематические фотозоны и квесты, творческие мастерские и многое другое.