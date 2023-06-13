Мероприятия в честь Дня России в подмосковных парках посетили более 150 тысяч человек

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
Министерство культуры и туризма Московской области сообщает, что мероприятия в парках Подмосковья, подготовленные в честь празднования Дня России, посетили свыше 150 тысяч человек, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.
Для гостей мероприятий были подготовлены концерты, познавательные программы, шествия с флагом России, тематические фотозоны и квесты, творческие мастерские и многое другое.Ранее сообщалось, что в Московском регионе к концу рабочей недели ожидается 30-градусная жара. Подробнее об этом читайте в нашем материале.