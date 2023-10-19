«Мерзкий человек»: что Намин рассказал о сыне, как драма в семье привела к братоубийству

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Стас Намин: что случилось
На теле 30-летнего Артема Микояна, родного сына музыканта Стаса Намина, нашли множественные колото-резаные раны. 85-летняя теща музыканта была жестоко убита топором. Тела брата и тещи легенды русского рока обнаружили в их собственном доме в деревне Крюково городского округ Истра.
Кто убил сына Стаса Намина
Следователи вышли на след предполагаемого убийцы вскоре после обнаружения тел. Им оказался второй сын Стаса Намина – 39-летний Роман. Сотрудников правоохранительных органов на место преступления вызвал именно он. В настоящее время подозреваемого в жестокой расправе над родственниками допрашивают и проверяют на предмет употребления наркотических веществ.
Роман – приемный сын музыканта. Стас Намин усыновил его, будучи в браке с Галиной, союз с которой распался в 2015 году. Убитый 30-летний Артем был совместным сыном Стаса Намина и Галины.
За что убит сын Намина
По версии следствия, конфликт между родственниками мог произойти из-за продажи дома. Во время спора Роман напал на женщину, после чего попросил приехать брата, с которым расправился позже, предполагают правозащитники. Подозреваемый озвучил свои мотивы преступления, и по его словам, конфликт разразился из-за того, что бабушка и брат настаивали, чтобы он прекратил употреблять наркотические вещества и провоцировать драки.
Соседи тещи Стаса Намина рассказали, что женщина воспитывала внука одна, пока его не усыновил знаменитый музыкант. Она поддерживала с внуком теплые отношения, и была его любимой бабушкой. Накануне убитый Артем и Роман приехали к пенсионерке, чтобы помочь в огороде. Братья были в хорошем настроении, общались с местными жителями коттеджа, беды ничего не предвещало. Соседи пенсионерки уверены, что успешный брат и любимая бабушка начали критиковать Романа за его аморальный образ жизни и употребление наркотиков, после чего он вспылил и под воздействием запрещенных веществ, напал на родственников и жестоко убил их.
Сына Стаса Намина убили
Стас Намин прокомментировал трагедию и заявил, что подозреваемый никогда не был его сыном. По его словам, с Романом он отношения не поддерживал, потому что он был «недостойным и низким».
«Рома никогда не был моим сыном, он сын моей бывшей жены Галины от ее первого брака. Он всегда был отморозком и мерзким человеком. Я с ним много лет не общаюсь, так как он всегда был недостойным и низким. Он не был мне родственником никогда», – заявил Намин.
Приемный сын Намина убил женщину
Приемный сын музыканта Стаса Намина, задержанный по подозрению в жестоком убийстве брата и бабушки, ранее уже привлекался к уголовной ответственности.
В 2007 году Роман, управляя автомобилем в состоянии опьянения, сбил на пешеходном переходе женщину. Пострадавшая скончалась на месте. Мужчина получил условный срок и продолжил вести праздный образ жизни, попадать в передряги и употреблять запрещенные вещества.
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