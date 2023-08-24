Метеоролог Леус предупредил о радиационных туманах, которые накроют Москву завтра утром

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«Поступающий в регион холодный воздух и уменьшение количества облаков приведут к тому, что земная поверхность и прилегающий к ней слой воздуха ночью начнут активно отдавать тепло в атмосферу – этот процесс называется радиационное выхолаживание», – рассказал синоптик.
Леус уточнил, что особенно густыми туманы будут у водоёмов. Ожидается очень слабая видимость. Однако они будут рассеиваться через 2-3 часа после восхода, который завтра произойдёт в 5:20 утра.
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