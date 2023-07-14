Метеоролог Макарова: Погода в выходные будет комфортной

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Ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова заявила о том, что грядущие выходные в столице обещают быть тёплыми.
«Выходные будут более тёплыми, чем середина недели, но не жаркими. Комфортная погода. Но местами не обойдётся без кратковременных дождей. В Москве ночью +12...+14 °C, по области +10...+15 °C. В Москве днём в субботу +19...+21 °C, в воскресенье до +23...+25 °C. По области +21...+26 °C», — прокомментировала в беседе с RT Макарова.
Дор этого дождь затопил международный аэропорт Кутаиси в Грузии, в результате чего разрушилась часть потолка. Сотрудники ликвидировали последствия затопления. Из-за погодных условий некоторые рейсы задержали. При этом пострадавших не было.
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