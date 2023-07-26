Радио1
Главная / Новости / Общество/ Метеоролог Макарова рассказала, в каких российских регионах ожидается похолодание

Метеоролог Макарова рассказала, в каких российских регионах ожидается похолодание

26 июля 2023, 15:31

Фото: iStock/Oleg Elkov

Ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова заявила, что в западной части Мурманской области, Санкт-Петербурге, а также в западных районах Центрального Черноземья и в Крыму ожидается небольшое похолодание. Об этом сообщает RT.
«Постепенно будет распространяться этот холодный воздух южнее, и выходные более прохладные будут и на нашем юге. Температура будет ниже нормы на 1—3 °С», — цитирует RT Макарову.

Напомним, ранее в Московской области 26 июля с 11:00 до конца суток ожидаются неблагоприятные метеорологические условия – дождь, ливень, гроза и град. При грозе порывы ветра усилятся до 15–20 м/с, предупредили в пресс-службе МЧС.


Жителям Подмосковья посоветовали при дожде по возможности оставаться дома или в укрытии. На улице следует использовать средства индивидуальной защиты – зонт, плащ и резиновые сапоги. При грозе нельзя прятаться от молнии под одиноко стоящим деревом, высокими металлическими конструкциями. Молния никогда не попадает в кустарник, поэтому лучше укрыться под ним.

Читайте также:

МЧС предупредило жителей Подмосковья о ливне, грозе и граде до конца дня

Подмосковные спасатели рассказали, что делать, если гроза застала у водоёма

Метеоролог Позднякова рассказала, какой будет погода в Москве в августе
#погода
#Россия
#регионы
#похолодание
Читайте нас в
Мособлизбирком рассказал, кто такой наблюдатель на выборах
26 июля 2023, 15:30

Фото: пресс-служба Избирательной комиссии Московской области

Избирательная комиссия Московской области рассказала, что наблюдатель является одним из важных участников избирательного процесса.
Чтобы стать наблюдателем, нужно связаться с кандидатом или партиями, участвующими в выборах, региональной Общественной палатой или Общественной палатой Российской Федерации.
Как подтвердить статут наблюдателя? 
 Какие права у наблюдателя? 
 Что наблюдатель не имеет права делать? 
В Московской области в Единый день голосования пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах.

Голосование состоится с 8 по 10 сентября.

В Подмосковье на ближайших выборах будет впервые применена система дистанционного электронного голосования. Для голосования с помощью ДЭГ необходимо иметь действующую запись на портале «Госуслуги» и помнить от неё пароль. Далее, в необходимый срок нужно зарегистрироваться на голосование с помощью ДЭГ на портале госуслуг. ВАЖНО: после регистрации на ДЭГ, избиратель не сможет проголосовать на участке с помощью бюллетени.

Читайте также:

Мособлизбирком представил список зарегистрированных кандидатов в губернаторы Подмосковья.

Мособлизбирком рассказал, как воспользоваться дистанционным электронным голосованием.

Жители Подмосковья уже могут подать заявку на участие в электронном голосовании.

Читайте нас в
ФАДН России проводит Всероссийский конкурс в сфере национальных отношений
ФАДН России проводит Всероссийский конкурс с 5 июля по 15 октября 2023 года
26 июля 2023, 15:20

Фото: iStock/Kar-Tr

«Ресурсный центр в сфере национальных отношений» при поддержке ФАДН России проводит в период с 5 июля по 15 октября 2023 года прием заявок на VI Всероссийский конкурс лучших практик в сфере национальных отношений.
Принять участие в конкурсе смогут граждане РФ, органы государственной власти, бюджетные учреждения, некоммерческие и коммерческие организации, которые занимаются реализацией проектов, направленных на гармонизацию межнациональных отношений.

Граждане и организации, чья деятельность направлена на сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России, смогут оставить заявки на участие на сайте: https://forms.yandex.ru/u/649d7cf690fa7b2015253a22/

Целью конкурса станет выявление лучших практик в сфере межнациональных отношений и последующая поддержка лучших проектов. 

Читайте также: 

«Единая Россия» проведет Всероссийский Конкурс «Лучший дом. Лучший двор»

В Подмосковье стартовала регистрация на конкурс «Директор года России-2023»

В Подмосковье пройдет конкурс «ТВОЕ ДЕЛО. Молодой предприниматель»


#конкурс
#Россия
#межнациональные отношения
Читайте нас в
Дизайнер Керимова рассказала, как быстро собрать чемодан в поездку
26 июля 2023, 15:12

Фото: iStock/FreshSplash

Дизайнер Аника Керимова поделилась лайфхаками, как быстро и правильно собрать чемодан в путешествие. Об этом пишет «Вечерняя Москва».
Список вещей

«Необходимо тщательно продумать список вещей, которые пригодятся в поездке. Следует выбирать такую одежду, которая легко комбинируется с другой. При желании можно добавить несколько ярких аксессуаров для внесения разнообразия в образы», — приводит слова Керимовой «Вечерняя Москва».

Берите удобные вещи, за которыми легко ухаживать

Для отпуска следует выбирать одежду и обувь, которые подчеркивают достоинства вашей фигуры и за которыми легко ухаживать. Это поможет вам чувствовать себя уверенно.

Складывайте одежду по японской методике

Техника складывания вещей от Мари Кондо поможет сэкономить место в чемодане. Вещи необходимо складывать плотными прямоугольниками, а после уложить их вертикальными слоями.

Разделите багаж и ручную кладь

В небольшой багаж поместится достаточно много летних предметов гардероба. В нем также можно разместить предметы первой необходимости. В большой чемодан лучше сложить все тяжелые вещи, которые не будут использоваться в дороге.

Перелейте косметику в баночки тревел-форматов

Для того чтобы не везти с собой полноценный размер шампуня или средства для умывания, следует перелить косметические средства в емкости тревел-форматов. Это удобно для самолета и другого вида транспорта.

Изучите ограничения по багажу

Избежать неприятных ситуаций перед вылетом можно с помощью замера собранного чемодана. Необходимо заранее изучить информацию по габаритам багажа, которые допустимы для перелетов.

Читайте также:

Подмосковный детский омбудсмен Мишонова рассказала, как собрать ребёнка в лагерь

Как собрать гардеробную капсулу для летнего отпуска. Советы стилиста

Жителям Подмосковья назвали документы для путешествия ребёнка без родителей

#отпуск
#чемодан
#гардероб
#лайфхак
Читайте нас в
В ФСБ России запросили арест социолога Кагарлицкого*
ФСБ просит арестовать социолога Кагарлицкого*за призывы к терроризму
26 июля 2023, 15:00

Фото: iStock/irene_rebrova

ФСБ просит арестовать социолога Бориса Кагарлицкого* за призывы к терроризму в интернете. Об этом сообщила пресс-служба Сыктывкарского городского суда.
Следственные органы ФСБ направили в суд ходатайство об избрании Кагарлицкому* меры пресечения в заключения под стражу. 

В отношении социолога возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма. Накануне, в его домовладении был произведен обыск. Сообщается, что фигурант дела не признает вину в содеянном. Согласно санкции статьи, ему может грозить до семи лет заключения. 

Читайте также: 

В Подмосковье ликвидировали контролируемую с Украины крупную нарколабораторию

В российском регионе задержали пропагандиста «Азова»*

ФСБ и МВД пресекли деятельность ячейки запрещенной в России «Таблиги Джамаат»*

*признан в РФ иноагентом
#ФСБ
#арест
#терроризм
#призывы
Читайте нас в
Глава Одинцовского округа Иванов проверил ход капитального ремонта школы
26 июля 2023, 14:30

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов проверил ход капитального ремонта школы имени Героя Советского Союза В. П. Безбородова в Кубинке.
Андрей Иванов прибыл с рабочим визитом в Кубинку, где проверил ход капитального ремонта школы имени Героя Советского Союза В. П. Безбородова, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации Одинцовского городского округа.

Строительные работы выполняют 150 сотрудников. 


«Мы внимательно контролируем ход работ, на площадке ежедневно проводим заседания оперативного штаба. Строители ускорили возведение перегородок, заканчивают монолитные работы по входной группе, заливке бетонных полов и приступают к чистовой отделке. Второй и третий этажи в высокой степени готовности - выполнен первый слой шпаклевки, активно ведутся работы по устройству инженерных систем, рабочие приступили к укладке плитки. За две недели необходимо выйти на 25% выполнения дорожной карты», — рассказал глава Одинцовского округа Андрей Иванов.
Ремонтные работы планируется завершить к 1 сентября. Строители начали устанавливать новые окна, позже приступят к укладке фасадной плитки.


Читайте также:

Глава Одинцовского округа Иванов вместе с жителями открыл новый стадион.

В новом учебном году в Одинцово двери для учащихся откроет пристройка к гимназии №14.

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов поставил задачу сделать муниципалитет лидером в сфере среднего образования. 
#Одинцово
#Одинцовский округ
#Андрей Иванов
#строительство
#школа
Читайте нас в
Работы по благоустройству в Кубинке-8 выполнены на 70%
26 июля 2023, 14:29

Фото: администрация Одинцовского г. о.

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов проверил ход работ по благоустройству в городке Кубинка-8 и поговорил с инициативными жителями. Он заявил, что объём выполненных работ составил 70%, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
В населённом пункте ремонтируют асфальтовое покрытие дворов, пешеходных дорожек, тротуаров, парковок и проездов. Благоустройство коснулось территорий у домов №№1, 2 и 3. Площадь ремонта – 5 тыс кв м. 
«Работы подрядчик проводит с учётом пожеланий жителей городка. Так, было решено оставить ограждения для палисадников. Чтобы асфальт со временем не рассыпался, по периметру установим садовые бордюры. Обновим во дворе дома №2 детскую площадку. Чтобы во дворах не собиралась дождевая вода, уложили трубы водоотведения. Темп работ подрядчик будет увеличивать, чтобы не создавать дискомфорт для жителей», – отметил Иванов.
В ходе инспекции было решено отремонтировать дополнительный въезд в городок. Он находится со стороны Можайского шоссе, возле домов №№ 5, 6 и 12. Сейчас проезд перекрыт, грунтовое покрытие дороги во время сильных осадков размывает. Во время учебного года, чтобы не создавать автомобильный коллапс в городке, этот выезд можно будет использовать в качестве запасного. Дорогу решено заасфальтировать и обустроить водоотведение. 
 
Кроме того, в следующем году в городке планируют провести второй этап благоустройства сквера у памятника Павшим за Родину, а также реконструкцию школьного стадиона. На стадии решения – вопрос о строительстве новой поликлиники. Жители также считают, что городку необходим свой спорткомплекс с бассейном и спортивными секциями. 
 
Также горожане обратили внимание на работу общественного транспорта в Кубинке-8. Например, на маршруте №41 автобусы ходят редко и с перебоями. Все пожелания жителей Иванов взял в работу.

Читайте также:

Число занятых капремонтом Кубинской школы №2 бригад будет увеличено 

Новый корпус Одинцовской гимназии №14 откроют 1 сентября

Иванов вручил ключи от квартир 28 переселенцам из аварийного жилья в Больших Вязёмах


 

 

 
 
 
 
#Одинцово
#благоустройство
#дворы
#Кубинка
#Московская область
#Подмосковье
#Андрей Иванов
Читайте нас в
Мосгорсуд отправил в СИЗО экс-замглавы Минцифры Паршина
Мосгорсуд отправил в СИЗО обвиняемого в получении взятки экс-замглавы Минцифры Паршина
26 июля 2023, 14:20

Фото: iStock/Zolnierek

Мосгорсуд по представлению прокуратуры отправил в СИЗО обвиняемого в получении взятки экс-замглавы Минцифры РФ Паршина.
Накануне, сообщалось о задержании замглавы Минцифры Максима Паршина. Чиновник был арестован по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Предыдущим решением суда, Паршин был помещен под домашний арест.

По представлению прокуратуры, Мосгорсуд решил отправить экс-замглавы ведомства в СИЗО.

Читайте также: 

Россиянина осудили на 22 года за теракт на железной дороге под Брянском

Суд отправил главного инженера компании, которая обслуживала ТЦ «Времена года», под домашний арест

В Курске суд вынес приговоры экс-сотрудникам предприятия ОПК по делу о госизмене

#Мосгорсуд. СИЗО
#Минцифры
#прокуратура
Читайте нас в
Психолог Булгакова назвала катастрофой дружбу россиян
Психолог Булгакова объяснила, почему россияне не умеют дружить
26 июля 2023, 14:14

Фото: IStock/SPmemory

Согласно опросу ВЦИОМ, 79% россиян имеют в своей жизни друзей, ещё 16% заявили, что товарищей у них нет. Психолог Анастасия Булгакова рассказала «Радио 1», почему так происходит.
По мнению специалиста, в современном обществе неправильно понимают значение дружбы. Она отметила, что многие россияне заводят друзей из-за их социального и экономического положения.
«Дружба – это когда ты с другом и в горе, и в радости, независимо от того, какое у него социальное положение. Дружеские союзы распадаются, когда человек теряет должность, когда он уходит в депрессию. 16 процентов, которые не имеют друзей, просто переосмыслили себя и поняли, что на сегодняшний день общество заболело. Нам надо излечиться», — сказала Анастасия Булгакова.
Психолог призвала россиян, которые не имеют друзей, не печалиться и стать самодостаточным. По её мнению, только в этом случае в жизни появятся настоящие товарищи.
«Если ты почувствуешь себя самодостаточным, поймёшь, что тебе не нужен друг, чтобы пойти в театр, чтобы пойти на прогулку, чтобы развиваться, тогда ты притянешь подобное. Друг – не костыль», — добавила собеседница.
Читайте также: 

Психолог Хорс рассказал, как бороться с депрессией из-за потерянных возможностей

Психолог Манина назвала признаки депрессивного расстройства

Психолог Сальникова объяснила, как объятия влияют на умственные способности человека
#дружба
#психолог
#Анастасия Булгакова
Читайте нас в
МВД, ФСБ и Минфин не поддержали выдачу загранпаспортов за деньги
МВД, ФСБ и Минфин не поддержали ускоренную выдачу загранпаспортов за деньги
26 июля 2023, 13:57

Фото: iStock/Дмитрий Ларичев

МВД, ФСБ и Минфин выступили против предложения об ускоренной выдаче загранпаспортов россиянам за дополнительную плату.
Ранее, с соответствующей инициативой выступили депутаты фракции «Новые люди». 

В ведомствах объяснили свое решение тем, что сроки, которые требуются для выдачи документа не могут быть сокращены, ввиду необходимости проведения проверок, которые занимают определенное время. Минфин подчеркнул, что уменьшение госпошлины за услугу или ее отмена, может негативно сказаться на федеральном бюджете страны.

Отмечается, что оплата за выдачу загранпаспорта полностью идет в бюджет государства. 

Читайте также: 

Депутат Крупник предложил создать мультипаспорт, который объединит несколько документов

В России возобновлён приём заявлений о выдаче биометрических загранпаспортов

В РФ приняли закон о признании загранпаспортов недействительными
#паспорт
#ФСБ
#МВД
#деньги
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников