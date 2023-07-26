Метеоролог Макарова рассказала, в каких российских регионах ожидается похолодание

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Ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова заявила, что в западной части Мурманской области, Санкт-Петербурге, а также в западных районах Центрального Черноземья и в Крыму ожидается небольшое похолодание. Об этом сообщает RT.
«Постепенно будет распространяться этот холодный воздух южнее, и выходные более прохладные будут и на нашем юге. Температура будет ниже нормы на 1—3 °С», — цитирует RT Макарову.
Напомним, ранее в Московской области 26 июля с 11:00 до конца суток ожидаются неблагоприятные метеорологические условия – дождь, ливень, гроза и град. При грозе порывы ветра усилятся до 15–20 м/с, предупредили в пресс-службе МЧС.
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