Метеоролог Позднякова: «Будет казаться, что пришла самая настоящая зима»

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Специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова спрогнозировала на предстоящих выходных почти зимнюю погоду в Московском регионе.
«Будет казаться, что пришла самая настоящая зима. К выходным дням высота выпавшего в столичном регионе снега составит около 7-10 см. Температура воздуха в эти дни будет колебаться в пределах минус 1–4°C днём и ночью», — поделилась в беседе с «Вечерней Москвой» Позднякова.
При этом, по её словам, уже в начале следующей неделе в столице ожидается потепление.
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