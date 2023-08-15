Метеоролог Позднякова: «Максимальная температура в ближайшие дни выше 25°C»

Фото: istockphoto.com/Oleg Elkov
«Погода улучшается. С сегодняшнего дня, 15 августа, её будет определять гребень повышенного атмосферного давления с юго-запада. Поэтому будет намного комфортнее, чем вчера. Осадков не ожидается. Максимальная температура в ближайшие дни выше 25°C», — прокомментировала в беседе с «Вечерней Москвой» Позднякова.
Она добавила, что для столицы такая погода является достаточно жаркой.
«Штормовое предупреждение скорее ориентирует на то, что будет подъём уровня на реках. На малых реках востока Приморского края подъёмы воды могут быть достаточно быстрые. Это представляет опасность. Предыдущий тайфун был сильнее, он затронул большую часть Приморья, но одна волна накладывается на другую, и это осложняет обстановку», — пояснил в беседе с «Царьградом» Шувалов.
Читайте также:
Уголовное дело завели после прорыва дамбы в Уссурийске
Штормовое предупреждение из-за тайфуна объявлено в Приморье
Метеоролог Позднякова предупредили о сильных дождях в Приморском крае