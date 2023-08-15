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Метеоролог Позднякова: «Максимальная температура в ближайшие дни выше 25°C»

15 августа 2023, 16:49

Фото: istockphoto.com/Oleg Elkov

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что в Москве в ближайшие дни будет потепление, температура поднимется до 25°C.
«Погода улучшается. С сегодняшнего дня, 15 августа, её будет определять гребень повышенного атмосферного давления с юго-запада. Поэтому будет намного комфортнее, чем вчера. Осадков не ожидается. Максимальная температура в ближайшие дни выше 25°C», — прокомментировала в беседе с «Вечерней Москвой» Позднякова.

Она добавила, что для столицы такая погода является достаточно жаркой.


А вот в Приморском крае, наоборот, ожидается опасная погодная ситуация из-за приближающегося к побережью тайфуна. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что стихия может атаковать восточные и северо-восточные районы Приморья.

«Штормовое предупреждение скорее ориентирует на то, что будет подъём уровня на реках. На малых реках востока Приморского края подъёмы воды могут быть достаточно быстрые. Это представляет опасность. Предыдущий тайфун был сильнее, он затронул большую часть Приморья, но одна волна накладывается на другую, и это осложняет обстановку», — пояснил в беседе с «Царьградом» Шувалов.

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#москва
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Прощание с народным артистом Николаевым пройдет в Цирке Никулина 18 августа
15 августа 2023, 16:22

Фото: iStock/SeventyFour

Прощание с народным артистом РСФСР, артистом цирка Андреем Николаевым, известным клоуном Андрюшей, пройдет в Московском цирке Никулина на Цветном бульваре 18 августа. Об этом сообщили в пресс-службе «Росгосцирка».
Напомним, цирковой артист Андрей Николаев, известный как клоун Андрюша, скончался на 86-м году жизни. Предварительная причина смерти легендарного советского клоуна Андрюши (Андрея Николаева) — это перитонит и некроз желчного пузыря.

В субботу, 12 августа, Николаев был госпитализирован с острой стадией механической желтухи. Артист отказался от экстренной операции, которая была необходима для того, чтобы не отказала печень. За 3 дня состояние Николаева ухудшилось, его внутренние органы перестали функционировать. 

Ранее в пресс-службе «Росгосцирка» выразили соболезнования родным и близким артиста от лица руководства цирка и коллектива. 

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В Домодедово построят производственный комплекс для напитков
15 августа 2023, 16:10

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

В Центр Содействия Строительству при Правительстве Московской области на этапе проектирования поступил объект производственного комплекса для изготовления безалкогольных напитков застройщика «ДМД Технологии» в городском округе Домодедово.

Застройщик «ДМД Технологии» вложит в реализацию проекта 250 миллионов рублей, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Площадь застройки составит 0,9 га. Компания планирует производить безалкогольные напитки взамен ушедших с рынка иностранных брендов. В планах «ДМД Технологии» производство 500 тысяч бутылок напитков в месяц. Будет создано 40 рабочих мест.

Строительство объекта будет реализовываться при помощи Центра содействия строительству при Правительстве региона.

Центр содействия строительству при Правительстве региона области — первый в стране проектный офис, на площадке которого собраны представители различных органов власти и организаций, участвующих в процессе реализации инвестиционных проектов на всех этапах (от получения ГПЗУ до разрешения на ввод объекта в эксплуатацию) для эффективного достижения целей.

ЦСС на протяжении 5 лет снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.

Все услуги Центр содействия строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно. Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8(498) 602-00-00.

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В Великих Луках установили памятник Сталину
15 августа 2023, 15:45

Фото: iStock/bruev

Заместитель генерального директора фонда, режиссер документального кино Владимир Паршиков сообщил, что памятник Иосифу Сталину открыли представители фонда культурного наследия «Русский Витязь» в Великих Луках, передает РИА Новости.
Отмечается, что проект памятника создал скульптор Михаил Красильников несколько лет назад. По словам Паршикова, установить памятник Сталину удалось на территории завода «Микрон». 

«Люди выразили желание каждый день, приходя на работу, видеть памятник Иосифу Сталину», — подчеркнул режиссер Паршиков.

Напомним, ранее 21 июля в Наро-Фоминском городском округе Московской области прошла торжественная церемония открытия первого в мире международного памятника «Дети Донбасса – Дети России». В «Детском парке Наро-Фоминска», совсем рядом с «Аллеей героев», на каменном пьедестале установили памятный монумент погибшим детям Донбасса. 

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Модель OnlyFans Макинтайр стала бабушкой в 34 года
15 августа 2023, 15:44

Фото:istockphoto/netrun78

Жительница Эдинбурга Рэйчел Макинтайр стала одной из самых молодых бабушек Великобритании.
Рэйчел Макинтайр - модель OnlyFans и мать двоих дочерей, младшей из которых 10 лет.

Mirror пишет, что Рэйчел Макинтайр родила первенца в 16, а бабушкой стала в 34 года. По словам женщины, у неё до сих пор спрашивают удостоверение личности, а её 18-летнюю дочь люди принимают за сестру.
 
В конце июля дочь Макинтайр родила ребенка. Женщина опубликовала фото с внучкой в социальных сетях, а подписчики начали поздравлять её с рождением ребёнка.
 
«Я не думаю, что есть какие-то минусы в том, чтобы быть бабушкой в 34 года. Меня еще не осуждали за это, но, наверное, это случится. Но меня это не беспокоит. В наше время люди критикуют все, что угодно. В жизни главное — быть счастливой, и если ты счастлива, то далеко пойдешь», —сказала Макинтайр.
Ранее сообщалось, что 37-летняя актриса и дизайнер Эшли Олсен родила первенца. В начале января сообщалось, что Эшли Олсен тайно сыграла свадьбу с художником Луисом Эйснером. Пара встречалась с 2017 года и не афишировала отношения.

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#мать
#дети
#родители
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Количество обращений жителей Подмосковья к властям снизилось на 5%
15 августа 2023, 15:12

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Первый заместитель министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Алексей Бирюков сообщил, что за неделю количество обращений жителей региона снизилось на 1200 обращений или на 5%.
Главными темами обращений от жителей Подмосковья к властям остаются: 
— двор;
— дороги;
— социальная сфера;
— общественные территории;
— транспорт.
«Наибольшее количество обращений было в Красногорске, Химках, Домодедове, Солнечногорске, Воскресенске, Чехове, в Лобне, Рузе и Волоколамске», — рассказал Алексей Бирюков на совещании губернатора с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
Подмосковные жители отметили появление большого количества ям после недавних сильных ливней. 
 
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#подмосковье
#транспорт
#дороги
#двор
#жители
#андрей воробьёв
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21 «Газель» передадут хозяйственным службам округов Подмосковья до 21 сентября
15 августа 2023, 14:57

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

В Подмосковье создали мобильные бригады специалистов для ремонта детских площадок.
Для проведения оперативного ремонта детских площадок в муниципалитетах региона было принято решение о создании мобильных бригад специалистов, которые смогут выехать и в срочном порядке устранить проблему. Для проведения работ, муниципалитетам были выделены специализированные автомобили для передвижения мобильной бригады специалистов.

Муниципалитетам выделено уже 60 специальных автомобилей, до 21 сентября передадут ещё 21.
«Всего выдаем 81 такую грузопассажирскую «Газель». Последний этап выдачи – 21 единица – до 21 сентября», — рассказала Светлана Аипова на совещании губернатора с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
Муниципалитетам было дано задание для получения специализированного автомобиля: для работы на такой «Газели» в округе должен быть набран штат: мастер, водитель, монтажник, плотник, сварщик.

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#автомобили
#водитель
#светлана аипова
#андрей воробьёв
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Врач Ромасов категорически не рекомендовал есть ягоды и грибы в походе
15 августа 2023, 14:42

Фото: istockphoto.com/molchanovdmitry

Врач-терапевт Иван Ромасов заявил, что во время любого туристического похода могут встретиться ягоды и грибы, которые ни в коем случае не следует употреблять, поскольку они могут оказаться ядовитыми.
«В поход подходят крупы, макаронные изделия, сублимированные продукты, консервы, вяленное мясо, орехи и сухофрукты, галеты, печенье, вафли, цукаты, фрукты, мюсли и шоколадные батончики – то, что без проблем хранится вне холодильника. Ни в коем случае не ешьте ягоды или травы, или что-то, что попадётся на маршруте. Даже профессиональные инструкторы порой ошибаются в съедобности тех или иных ягод и грибов», — пояснил в беседе с Газета.ру Ромасов.

Он добавил, что в походе требуется пить много воды, и этот момент надо заранее продумать. Также рекомендуется собрать аптечку с обезболивающими, препаратами от диареи, спазмолитиками, препаратами от аллергии, антисептиками, стерильными и эластичными бинтами и препаратами для первичной обработки ран, а также препаратами, необходимыми человеку при наличии каких-либо заболеваний.

А вот отказаться от похода, по мнению врача, стоит людям с сердечной недостаточностью, выраженной ишемической болезнью сердца, заболеваниями опорно-двигательной системы, неврологическими заболеваниями.

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#ягоды
#грибы
#путешествие
#безопасность
#здоровье
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В Подмосковье информируют жителей о переносах сроков проводимых работ
15 августа 2023, 14:40

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова отметила важность информирования жителей о переносах сроков работ по ремонту.
«Довольно важно информировать жителей о переносах сроков работ по тем или иным причинам – чтобы информационное сообщение, которое уведомляет об общих сроках работ по благоустройству, к примеру, с мая по август, уточняло различные нюансы, и жители понимали, когда они все-таки получат полностью благоустроенную территорию», — рассказала Светлана Аипова на совещании губернатора с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
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#подмосковье
#камеры
#август
#жители
#светлана аипова
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Власти Дагестана назвали причиной взрыва на АЗС жадность и алчность
Глава Дагестана Меликов: Нарушение мер безопасности происходит из-за алчности
15 августа 2023, 14:33

Фото: сайт Кремля

Глава республики Сергей Меликов заявил, что первопричиной ЧП на АЗС в Дагестане стала жадность и алчность. Об этом он сообщил в ходе заседания оперативного штаба. Его слова приводит республиканская администрация в телеграмм-канале.
По его словам, станция технического обслуживания не может находиться в пяти метрах от АЗС, согласно требованиям. Это обусловлено тем, что сварочные работы, которые предусмотрены на станции, могут стать причиной пожара, так как на АЗС хранится газ и легковоспламеняющаяся жидкость. 

Глава региона заявил, что люди пренебрегли правилами из-за того, чтобы извлечь выгоду, что привело к трагедии. 

После взрыва на АЗС под Махачкалой, в результате которого погибли 35 человек и 115 пострадали, будет реализована проверка. Генеральная прокуратура оценит законность размещения АЗС в республике. 

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Подмосковье ищет медработников