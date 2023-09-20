Метеоролог Позднякова назвала самые жаркие дни на этой неделе

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«Ночные показатели в период с 21 по 24 сентября будут колебаться в пределах 12–15 градусов с положительными значениями. Днем столбики будут достигать 20–25 градусов тоже с отметкой «плюс»», — цитирует Позднякову «Вечерняя Москва».
По информации метеоролога, в ближайшие несколько дней в ночные часы пройдут кратковременные осадки. Дневная температура воздуха в выходные достигнет рекордного для сентября показателя.
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