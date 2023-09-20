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Метеоролог Позднякова назвала самые жаркие дни на этой неделе

20 сентября 2023, 12:58
Фото: iStock/lamyai

Фото: iStock/lamyai

Метеоролог Татьяна Позднякова заявила, что в выходные дни, 23 и 24 сентября, москвичей ожидает самая жаркая погода на этой неделе. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
«Ночные показатели в период с 21 по 24 сентября будут колебаться в пределах 12–15 градусов с положительными значениями. Днем столбики будут достигать 20–25 градусов тоже с отметкой «плюс»», — цитирует Позднякову «Вечерняя Москва».

По информации метеоролога, в ближайшие несколько дней в ночные часы пройдут кратковременные осадки. Дневная температура воздуха в выходные достигнет рекордного для сентября показателя.


Напомним, ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что во второй половине следующей недели на севере европейской части страны температура будет примерно на три градуса выше нормы.

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В Балашихе организовали ещё один временный пункт сбора необходимых вещей пострадавшим
20 сентября 2023, 13:23

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

В Балашихе организовали ещё один временный пункт сбора необходимых вещей пострадавшим от взрыва газа в жилом доме №10 на улице Октябрьской, которой оборудовали в Библиотечном информационно-культурном центре в микрорайоне Железнодорожный.
Временный пункт сбора необходимых вещей пострадавшим от взрыва газа в жилом доме расположен на улице Пролетарской, 8, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Балашиха.

Ещё один временный пункт сбора необходимых вещей находится в ДК «Балашиха».

Что необходимо на данный момент:
— постельное белье;
— тёплая одежда;
— постельные принадлежности (одеяла, подушки).

20 сентября, в 8:21, в подмосковной Балашихе на Октябрьской улице произошёл взрыв газа на 4 этаже жилого дома. В жилом доме на Октябрьской улице обрушились 3, 4 и 5 этажи. По предварительной оценке повреждены 10 квартир.

Экспертиза состояния дома займет около двух дней. Специалисты проверят прилегающие к пострадавшему подъезды, чтобы убедиться, что повреждения не пойдут дальше и исключить риск повторного обрушения.

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#дома
#взрыв газа
#андрей воробьёв
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Андрей Воробьев: разбор завалов в Балашихе закончат к концу дня
20 сентября 2023, 12:55

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что всем пострадавшим будет оказана вся необходима помощь и поддержка.
«Работы будут продолжаться по разбору завалов до конца дня. Сегодня в доме напротив Фонд капитального ремонта всё необходимое сделает с восстановлением стёкол. МЧС по протоколу обследует дом в течение как минимум двоих суток, чтобы определить силу взрывной волны и дать ответ на вопрос, когда жители 2 и 4 подъезда смогут заехать», — рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
20 сентября, в 8:21, в подмосковной Балашихе на Октябрьской улице произошёл взрыв газа на 4 этаже жилого дома. В жилом доме на Октябрьской улице обрушились 3, 4 и 5 этажи. По предварительной оценке повреждены 10 квартир.

Экспертиза состояния дома займет около двух дней. Специалисты проверят прилегающие к пострадавшему подъезды, чтобы убедиться, что повреждения не пойдут дальше и исключить риск повторного обрушения. 

На месте работают 10 бригад скорой помощи и 6 бригад территориального центра медицины катастроф, криминалисты.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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Стена дома, где произошел взрыв газа в Балашихе, обрушилась прямо на спасателей.

При повторном обрушении стены в доме в Балашихе погибло два человека.

Троих спасателей извлекли из-под завалов при повторном обрушении девятиэтажки в Балашихе.

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#андрей воробьёв
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Россияне смогут проверить подлинность товара через «Госуслуги»
20 сентября 2023, 12:30

Фото: iStock/Pinkypills

У россиян появилась возможность проверять на подлинность товары с помощью приложения «Госуслуги». Соответствующее постановление размещено на сайте кабмина.
Документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Согласно постановлению, добавленная в приложение опция позволит россиянам получить полную информацию о производителе продукта. 
 
Предоставление таких сведений стало возможно ввиду взаимодействия приложений «Госуслуги» и «Честный знак». Для того, чтобы получить информацию о производителе, достаточно отсканировать графический символ на упаковке через приложение.

Теперь, приобретая товар, можно узнать когда, кем он был выпущен, а также получить информацию о его весе и объеме. 

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#онлайн
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Бизнес-коуч Плотникова рассказала, как пережить депрессию после отпуска
Бизнес-коуч Плотникова: после отпуска не стоит вливаться в плотный график
20 сентября 2023, 12:20

Фото: iStock/AaronAmat

Женский бизнес-коуч Наталья Плотникова рассказала в беседе с «Дни.Ру», как справиться с депрессией после отпуска.
Эксперт утверждает, что всегда необходимо разбираться с причиной возникшей депрессии. По мнению Плотниковой, если человек занимается нелюбимым делом, тогда возвращение на работу после отпуска, в котором он испытывал радость, может негативно сказываться не только на психологическом состоянии, но и на здоровье в целом. Бизнес-коуч подчеркнула, что переход от отпуска к работе не будет таким острым.

«Переход обычно требует «переключения тумблера» и, если все в порядке, то глубокой депрессии не случится. Такое состояние не повторяется часто, человек не каждый раз тратит 2–3 недели, чтобы войти в рабочий режим», — цитируют Плотникову «Дни.Ру».

Специалист посоветовала сразу же после отпуска не включаться в плотный рабочий график. По словам бизнес-коуча, желательно сохранить какие-то элементы отдыха даже в будние дни. 

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Учёные из России создали ИИ для идентификации опухолей мозга
20 сентября 2023, 11:56

Фото: iStock/gorodenkoff

Группа учёных химико-биологического кластера ИТМО разработали систему на основе искусственного интеллекта, которая способна определить наличие и тип опухоли в мозге по анализу крови. Об этом RT сообщили в пресс-службе платформы Национальной технологической инициативы.
По информации заведующего лабораторией химико-биологического кластера ИТМО Антона Пушкина, новая система позволит диагностировать наиболее тяжёлые и трудно операбельные опухоли глиального ряда.

«У человека берут образец плазмы, специальный прибор выделяет РНК-молекулы, изучает их количество и последовательность. Дальше эти данные анализирует модель машинного обучения, и в результате выдаёт число, которое выше или ниже порога, и соответственно, характерно либо для здорового человека, либо для пациента», — цитирует Пушкина RT.

Сообщается, что эта система позволит снизить смертность, частоту рецидивов и увеличит общую выживаемость заболевших.

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#прибор
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#искусственный интеллект
#ученые
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Андрей Воробьёв поговорил с жителями дома, пострадавшего от взрыва газа
20 сентября 2023, 11:50

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Жителей дома, в котором произошёл взрыв газа, эвакуировали в пункт временного размещения в доме культуры «Балашиха».
«Будем адресно работать с каждым. Пока людей разместили в местном ДК, организовали горячий чай и сухой паёк. Вместе со старшими по дому обзваниваем пострадавших. При необходимости разместим людей в местных гостиницах и доме отдыха, пока МЧС будет проводить обследование дома. Сейчас в первые 3 подъезда дома, где произошёл взрыв, зайти нельзя – опасность обрушения сохраняется», — рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Спасатели планируют завершить разбор завалов до конца текущего дня. 

Экспертиза состояния дома займет около двух дней. Специалисты проверят прилегающие к пострадавшему подъезды, чтобы убедиться, что повреждения не пойдут дальше и исключить риск повторного обрушения. 

20 сентября, в 8:21, в подмосковной Балашихе на Октябрьской улице произошёл взрыв газа на 4 этаже жилого дома. В жилом доме на Октябрьской улице обрушились 3, 4 и 5 этажи. По предварительной оценке повреждены 10 квартир. 

По данным губернатора Московской области, один человек погиб, есть пострадавшие, как минимум один человек госпитализирован. На месте работают 10 бригад скорой помощи и 6 бригад территориального центра медицины катастроф, криминалисты.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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При повторном обрушении стены в доме в Балашихе погибло два человека.
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#взрыв газа
#балашиха
#андрей воробьёв
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Воробьёв: Экспертиза состояния дома займет около двух дней
20 сентября 2023, 11:32

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

В подмосковной Балашихе на Октябрьской улице произошёл взрыв газа на 4 этаже жилого дома. В жилом доме на Октябрьской улице обрушились 3, 4 и 5 этажи.
«Экспертиза состояния дома займет около двух дней, проверим и прилегающие подъезды — убедимся, что повреждения не пойдут дальше. И сегодня начнём менять разбитые окна в соседних домах», — рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
20 сентября, в 8:21, в подмосковной Балашихе на Октябрьской улице произошёл взрыв газа на 4 этаже жилого дома. В жилом доме на Октябрьской улице обрушились 3, 4 и 5 этажи. По предварительной оценке повреждены 10 квартир.

По данным губернатора Московской области, один человек погиб, есть пострадавшие, как минимум один человек госпитализирован. На месте работают 10 бригад скорой помощи и 6 бригад территориального центра медицины катастроф, криминалисты.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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Андрей Воробьёв провёл штаб на месте взрыва в Балашихе.

При повторном обрушении стены в доме в Балашихе погибло два человека.

Мать с ребёнком достали из‑под завалов разрушенного дома в Балашихе.

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Подмосковные волонтёры помогают жителям дома в Балашихе, в котором произошёл взрыв
20 сентября 2023, 11:29

Фото: ГАУ АИС «Подмосковье»

На месте взрыва газа в доме в Балашихе работают волонтёры Подмосковья. Они оказывают всяческую помощь жителям поврежденного дома.

«Информируем жителей о том, что пункт временного размещения расположен в ДК «Балашиха». Провожаем пожилых людей и всех, кому нужна помощь. Помогаем донести вещи. В ДК разливают чай, есть специалисты, которые записывают, какая помощь нужна, в будущем будем её оказывать», — сказала Мария Редозубова. 

20 сентября, в 8:21, в подмосковной Балашихе на Октябрьской улице произошёл взрыв газа на 4 этаже жилого дома. В жилом доме на Октябрьской улице обрушились 3, 4 и 5 этажи. По предварительной оценке повреждены 10 квартир.

По данным губернатора Московской области, один человек погиб, есть пострадавшие, как минимум один человек госпитализирован. На месте работают 10 бригад скорой помощи и 6 бригад территориального центра медицины катастроф, криминалисты.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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Появилось видео обрушения этажей в результате взрыва в жилом доме в Балашихе.
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#андрей воробьёв
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Воробьёв сообщил о пунктах временного размещения для эвакуированных жильцов дома в Балашихе
20 сентября 2023, 11:20

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провёл оперативный штаб на месте взрыва в Балашихе.
«Организовали на месте 3 пункта временного размещения. Сейчас поедем в ДК — пообщаться с жильцами, узнать, что необходимо, чем можем помочь», — рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
20 сентября, в 8:21, в подмосковной Балашихе на Октябрьской улице произошёл взрыв газа на 4 этаже жилого дома.

В жилом доме на Октябрьской улице обрушились 3, 4 и 5 этажи. По предварительной оценке повреждены 10 квартир.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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Воробьёв пообещал оказать помощь жителям пострадавшего от взрыва газа дома в Балашихе.

Появилось видео обрушения этажей в результате взрыва в жилом доме в Балашихе.

Очевидцы рассказали о первых минутах после взрыва девятиэтажки в Балашихе.

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#взрыв бытового газа
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