Метеоролог Позднякова пообещала москвичам комфортную погоду в первые недели сентября

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Метеоролог Татьяна Позднякова заявила, что первые две недели сентября в Московском регионе ожидается комфортная тёплая погода.
«В первые две недели в Москве и области погода будет довольно комфортной. Температурные показатели в дневные часы в период с 1 по 7 сентября будут колебаться в пределах 18-23°C. А в ночные часы они не опустятся ниже 9-15°C», — прокомментировала в беседе с «Вечерней Москвой» Позднякова.
Она отметила, что температурные значения в регионе начнут опускаться с 8 сентября, однако чувствоваться это похолодание не будет, поскольку сильного холода не предвидеться. По словам специалиста, первое серьёзное похолодание не наступит раньше середины месяца.
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