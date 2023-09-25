Метеоролог Позднякова предрекла возвращение умеренного тепла в столице

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«Во вторник и среду у нас будет умеренное тепло, и минимальная температура составит 7-15°C в Москве и по области, в четверг температура в дневные часы будет повышаться и достигнет отметки уже 20°C, а в пятницу может быть даже выше», — прокомментировала Позднякова в беседе с Общественной Службой Новостей.
Она добавила, что первые пять дней октября будут комфортными для горожан в температурном плане, заморозков пока не предвидеться.
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