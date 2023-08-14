Метеоролог Позднякова предупредили о сильных дождях в Приморском крае

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«Предыдущий пик наводнений был связан с дождевыми паводками, а следующий циклон выходит по траектории, которая может угрожать сильными дождями Приморскому краю. Уже сейчас в Амурской области начинается влияние этого циклона, и поэтому дожди ослабевать в ближайшие сутки не будут», — добавила в беседе с Общественной Службой Новостей Позднякова.
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