Метеоролог Позднякова: Третий тайфун в Приморье принесёт сильные ливни и подтопления

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«Из-за того, что в нём тёплая вода, тайфун будет энергетически очень сильным. Поэтому жителям Приморья следует ожидать сильных ливней, усиления ветра до 25 м/с. Поскольку тайфун будет проходить по территории Японского моря, он разгонит волны, которые смогут достигать у берегов четырехметровой высоты. А значит, есть риск очередных мощных подтоплений, особенно на низменностях», — прокомментировала в беседе с «Вечерней Москвой» Позднякова.
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