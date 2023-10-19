Метеоролог Позднякова: В воскресенье в Москве ударит минус

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«В ночь на субботу, 21 октября, в столице местами ожидаются небольшие осадки, температура воздуха в городе — около нуля. Днём потеплеет до плюс 2-5°C, при этом температура будет ниже климатической нормы на три показателя. Ночью в воскресенье ударит минус. Будет 2-4°C с отрицательным значением. А в области этот показатель упадет до минус 6°C», — прокомментировала в беседе с «Вечерней Москвой» Позднякова.
Она добавила, что во второй половине дня воскресенья могут быть дожди.
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