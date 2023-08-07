Метеоролог Позднякова: Жара в России продлится недолго

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«Погода будет меняться, атмосферное давление будет понижаться постепенно, антициклон будет отступать, поэтому у нас уже завтра будут собираться кратковременные дожди. А поскольку погода станет более облачной, максимальная температура завтра уже не так велика — в Москве +27…+29°C», — поделилась в беседе с Общественной Службой Новостей Позднякова.
Она добавила, что уже к концу этой недели в центральной части России сохранится неустойчивая погода. При этом, специалист подчеркнула, что не смотря на понижение температуры воздуха погода будет комфортной.
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