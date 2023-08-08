Метеоролог Шувалов: Сегодня была последняя тропическая ночь этого лета в Москве

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«До конца августа жара не вернётся в столицу и тропических ночей тоже не предвидится. Нас ждёт хорошая, умеренно тёплая августовская погода», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Шувалов.
Он напомнил, что тропическим ночам свойственны высокие температуры выше 20-25°C. Эксперт также подчеркнул, что подобная погода не свойственна для умеренных широт.
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