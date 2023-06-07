Метеоролог Тишковец рассказал, когда в Москву придёт жара

РИА Новости/Александр Кряжев
Жары в Москве не ожидается до июля
«Московский Комсомолец» пишет, что жара начнётся в столичном регионе только в июле, купальный сезон тоже пока откладывается.
«Лето будет раскачиваться почти весь июнь, - рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. - С отложенным на вторую половину месяца купальным сезоном».
При этом сегодня в столице потеплело до климатической нормы - столбики термометров на метеостанции ВДНХ поднялись до +23,4 градуса. Но в выходные снова похолодает - до +15-20 градусов.
Ранее климатолог Киселёв оценил скорость глобального потепления в России. Потепление на территории России идет в два с половиной раза интенсивнее, чем в среднем по Земному шару. Рассказал в интервью «Радио 1» ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климатолог Андрей Киселев. Ближащая пятилетка может стать самое жаркой на планете Земля. Такой прогноз миру предрекли специалисты Всемирной метеорологической организации ООН.
«Лето будет раскачиваться почти весь июнь, - рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. - С отложенным на вторую половину месяца купальным сезоном».
Ранее климатолог Киселёв оценил скорость глобального потепления в России. Потепление на территории России идет в два с половиной раза интенсивнее, чем в среднем по Земному шару. Рассказал в интервью «Радио 1» ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климатолог Андрей Киселев. Ближащая пятилетка может стать самое жаркой на планете Земля. Такой прогноз миру предрекли специалисты Всемирной метеорологической организации ООН.
Мария Фирсова