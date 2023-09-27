Метеоролог Тишковец: Зима в России будет неустойчивой и капризной

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Нынешняя зима на территории России будет характеризоваться неустойчивой и капризной погодой. Об этом заявил в разговоре с «Российской газетой» Евгений Тишковец, ведущий специалист центра погоды «Фобос».
Специалист отметил, что метеорологическая зима, как и предсказывалось ранее, наступит в ноябре, когда состоится переход среднесуточной температуры через ноль в сторону отрицательных значений (для Москвы и Подмосковья — это будет примерно 10 ноября)
В зимние месяцы, как подчеркнул метеоролог, температура воздуха на большей части территории России будет на 1-3 градуса выше нормы, а в центральных и восточных районах Сибири подобная аномалия и может достигать 3-5 градусов. Особенно тёплым, по словам Тишковца, должен стать конец зимы.
Ранее синоптики рассказали, что сентябрь 2023 года может стать самым теплым за последние 50 лет. Однако уже в октябре Россию ожидает резкое похолодание: начнутся кратковременные дожди и усилиться ветер, температура упадет минимум на 5 градусов Цельсия до 12… 17 градусов. Но, октябрьская температура, все еще будет выше нормы на 1-1,5 градуса.
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«Но дальше погода будет не единожды "спотыкаться", будет чередование холодных дней с оттепелью, снегопадов с ледяными дождями. Будет неустойчивая, капризная, слякотная зима. <...> явление Эль-Ниньо, которое как раз в это время набирает обороты, оно будет определяющим в грядущем зимнем сезоне», - объяснил Евгений Тишковец.
Ранее синоптики рассказали, что сентябрь 2023 года может стать самым теплым за последние 50 лет. Однако уже в октябре Россию ожидает резкое похолодание: начнутся кратковременные дожди и усилиться ветер, температура упадет минимум на 5 градусов Цельсия до 12… 17 градусов. Но, октябрьская температура, все еще будет выше нормы на 1-1,5 градуса.
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Артем Путинцев