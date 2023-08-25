Метеоролог Точенова предрекла Москве заморозки не раньше конца августа

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Метеоролог Надежда Точенова заявила, что первые заморозки в столицу приду не ранее конца августа.
«В Москве мы вряд ли в августе дождемся сильного похолодания, как, например, в Костроме, где температурные показатели местами упали до минус одного градуса в ночное время», — прокомментировала в беседе с «Вечерней Москвой» Точенова.
Она также отметила, что москвичей ожидает ухудшение погоды с каждым днём.
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