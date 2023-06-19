Метеоролог Точенова рассказала, когда в Москву придут дожди

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Метеоролог Точенова: Дожди в столице ожидаются в конце недели
Метеоролог Надежда Точенова рассказала, что в Москве на этой неделе будет жаркая солнечная погода, однако ближе к выходным ожидается небольшой дождь.
Подобная погода будет в столице и на следующий день, в воскресенье, 25 июня.
Ранее жителей столицы предупредили о грозовых ливнях на выходных. В Московском регионе в ближайшие выходные ожидаются грозовые ливни. Уточнялось, что в субботу и воскресенье, 24-25 июня, в столице прогнозируется до 28 градусов тепла. Кроме этого, североатлантический циклон принесёт в регион освежающие грозовые ливни.
«В субботу, 24 июня, ожидаются переменная облачность, небольшой дождь. Но на температуре это не особо скажется, ведь ночные показатели останутся в пределах плюс 16-20°C, а днём — плюс 22-25°C. Ветер западный, умеренный», — сказала в беседе с «Вечерней Москвой» Точенова.
Ранее жителей столицы предупредили о грозовых ливнях на выходных. В Московском регионе в ближайшие выходные ожидаются грозовые ливни. Уточнялось, что в субботу и воскресенье, 24-25 июня, в столице прогнозируется до 28 градусов тепла. Кроме этого, североатлантический циклон принесёт в регион освежающие грозовые ливни.
Мелисса Тимофеева