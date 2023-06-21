Метеоролог Вильфанд рассказал, какая погода будет в Москве до конца недели

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В столице на этой неделе ожидается комфортная погода
В Москве до конца этой недели будет комфортная погода, а среднесуточные температуры будут соответствуют нормальным климатическим значениям. Об этом «Вечерней Москве» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Он отметил, что до конца рабочей недели днём в Москве будет от плюс 20 до плюс 25 градусов, а в ночные часы будет прохладно — до плюс 9 градусов. В выходные, 24 и 25 июня, воздух в столице прогреется плюс 28 градусов. Потеплеет и в ночные часы, прогнозируется от плюс 10 до плюс 15 градусов.
Осадки до конца недели не ожидаются, локально возможны кратковременные дожди.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Московском регионе 21 июня прогнозируется переменная облачность и до 24 градусов тепла.
Он отметил, что до конца рабочей недели днём в Москве будет от плюс 20 до плюс 25 градусов, а в ночные часы будет прохладно — до плюс 9 градусов. В выходные, 24 и 25 июня, воздух в столице прогреется плюс 28 градусов. Потеплеет и в ночные часы, прогнозируется от плюс 10 до плюс 15 градусов.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Московском регионе 21 июня прогнозируется переменная облачность и до 24 градусов тепла.
Яна Таёжная