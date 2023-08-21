Методолог Мушта дал ценные советы одиннадцатиклассникам

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Методолог Артём Мушта заявил, что ребятам, которые в сентябре идут в 11-ый класс, а также их родителям, необходимо, в первую очередь, определиться с выбором пути после окончания школы.
«Определиться с выбором вуза или ссуза — выбрать для себя не менее пяти вариантов. Посетить дни открытых дверей, посмотреть сайты учебных заведений, пообщаться с выпускниками. Узнать, какие экзамены необходимо сдавать для поступления, начать системную подготовку» — отметил в беседе с RT Мушта.
Он объяснил, что, кроме этого, в течение учебного года полезно писать пробные экзамены для того, чтобы понимать реальный уровень знаний и видеть те пробелы, которые есть и которые необходимо закрыть.
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