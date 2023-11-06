Между Ростовом-на-Дону и Крымом построят железную дорогу

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Стартовало строительство железной дороги, соединяющей Ростов-на-Дону и Крым.
Железная дорога будет проходить в том числе по территории Запорожской области. Об этом рассказал глава региона Евгений Балицкий.
С его слов, это позволит обезопасить движение железнодорожного транспорта от обстрелов противника. Строительство новой дороги значительно отразится и на развитии экономики региона.
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«Это железная дорога, которая будет проходить от Акимовки до Ростова через Бердянск и Мариуполь. Проект уже начат. Акимовка ниже Мелитополя, юго-западнее находится, как раз железнодорожный узел, с которого пойдет строительство», —объяснил Евгений Балицкий.
«Построив железнодорожную ветку, хотя бы одну колею, без электрической тяги, мы решим задачи военных. Решается вопрос вывоза зерна на континент, вывоз железной руды, лома, угля и многих элементов, которые нам сегодня надо связать с большой землей», —сказал в заключении Евгений Балицкий.Читайте также:
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Мария Фирсова