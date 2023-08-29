Международную женскую конференцию «Женщины, меняющие мир» проведут в ноябре в Петербурге

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XXIX Международная женская конференция «Женщины, меняющие мир» в этом году пройдет 23-24 ноября в Мариинском дворце в Санкт-Петербурге.
В 2023 году темой конференции станет «Наука для женщин – женщины для науки». По традиции, спикерами станут самые известные и самые влиятельные представительницы прекрасного пола из разных областей общественной жизни.
В предыдущие годы на конференции выступали Валентина Ивановна Матвиенко, Ольга Юрьевна Голодец и другие члены Правительства Российской Федерации, Президент Финляндии Тарья Халонен, Президент Чили Мишель Бачелет, Президент Кыргызстана Роза Отунбаева, члены Совета Европы, посол Еврокомиссии в Европарламенте и многие другие.
В нынешнем году форум также посетят представители Донецка, Луганска и Крыма, стран Дальнего и Ближнего зарубежья.
Конференция предусматривает возможность участия в ней в онлайн-формате. Более подробно ознакомиться с программой можно на официальном сайте «Женщины, меняющие мир».
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В предыдущие годы на конференции выступали Валентина Ивановна Матвиенко, Ольга Юрьевна Голодец и другие члены Правительства Российской Федерации, Президент Финляндии Тарья Халонен, Президент Чили Мишель Бачелет, Президент Кыргызстана Роза Отунбаева, члены Совета Европы, посол Еврокомиссии в Европарламенте и многие другие.
Конференция предусматривает возможность участия в ней в онлайн-формате. Более подробно ознакомиться с программой можно на официальном сайте «Женщины, меняющие мир».
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Евгения Парфентьева