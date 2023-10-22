Международный день тещи 22 октября 2023: как поздравить, что подарить

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22 октября во многих странах мира отмечается праздник, посвященный «вторым мамам» каждого семейного мужчины. Редакция «Радио 1» расскажет, как принято отмечать день тещи и что уместно дарить.
Международный день тещи: история праздника
Праздник изначально появился в США, а затем стал международным. В 1923 году редактор американской газеты Джин Хоу задал в одной из своих статей резонный вопрос, почему существует День матери и День отца, а тещи, которые являются для мужчин «вторыми матерями» не удостоены отдельного торжества. Вскоре предложение обозревателя было принято общественностью и День тещи стал отмечаться. Прежде его праздновали весной, но со временем торжество было перенесено на четвертое воскресенье октября.
Однако на Руси все же существовал праздник, посвященный матерям жен. На пятый день Масленицы было принято отмечать «тещины вечерки». В этот день тещи отправлялись к зятьям в гости. Зятья старались угодить «вторым матерям» и обхаживали их.
Международный день тещи: традиции праздника
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День тещи: что подарить
Хорошим подарком для матери супруги станут подарочные сертификаты на услуги или товары, билеты в кино, театр или на концерт, приглашение на экскурсию или в ресторан. Тещу можно порадовать букетом цветов, конфетами, наборами чая, сервизом и т.д.
Почему нет анекдотов про свекровь, но есть про тещу
Одной из версий, почему про тещу существует много анекдотов является то, что шутки в основном придумывают мужчины. Психологи объясняют, что стереотип о сложных отношениях между зятем и тещей складывался годами, хотя многие семьи не испытывают сложностей в этих родственных отношениях. Прижились шутки про матерей жен из-за того, что девочек в семьях больше оберегают, к ним более трепетное отношение. Когда дочь вырастает и выходит замуж, матери чрезмерно переживают о своем чаде, боятся, что зять сможет обидеть молодую невесту, поэтому могут вмешиваться в семьи или учить жизни зятя. Однако это вполне нормальная социальная реакция и ироничные шутки о тещах не более, чем устоявшийся стереотип.
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Анастасия Крестьянова