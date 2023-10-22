Международный день тещи 22 октября 2023: как поздравить, что подарить

Руководитель отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына рассказала, что для спасения упавшего в воду телефона необходимо снять с него чехол, достать батарею, протереть мягкой салфеткой и после этого оставить в теплом помещении, при этом не включая минимум сутки, чтобы испарилась влага. Об этом сообщает РИА Новости.